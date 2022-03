Emirados e Rússia concordam em 'preservar a estabilidade' do mercado de energia

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e líder de fato dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, e o presidente russo, Vladimir Putin, enfatizaram a necessidade de "preservar a estabilidade" no mercado global de energia em uma conversa telefônica nesta terça-feira (1).



A invasão russa da Ucrânia e a ameaça de uma nova rodada de sanções ocidentais contra Moscou fizeram com que os preços do petróleo disparassem novamente.



Os Emirados, como seus vizinhos árabes no Golfo, até agora relutaram em condenar a invasão russa e se abstiveram em uma votação do Conselho de Segurança da ONU sobre a ofensiva.



O xeque Mohamed e Vladimir Putin "concordaram com a necessidade de preservar a estabilidade do mercado mundial de energia", segundo a agência de notícias oficial dos Emirados, WAM.



Em sua conversa com Putin, o líder dos Emirados reiterou "a necessidade de uma solução pacífica para a crise para garantir os interesses de todas as partes e sua segurança nacional", segundo a mesma fonte.



Em Moscou, um comunicado do Kremlin relatou esse contato por telefone, durante o qual "as partes discutiram a situação na Ucrânia. Vladimir Putin deu um relatório detalhado sobre as razões e objetivos da operação especial russa para proteger Donbas", territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.



O príncipe "afirmou o direito da Rússia de garantir sua segurança nacional", segundo o comunicado russo. Esta frase não aparece no texto oficial dos Emirados.