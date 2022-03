'A vida vencerá a morte', diz presidente da Ucrânia em discurso

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou na manhã desta terça-feira (1/3) ao Parlamento Europeu, agradecendo o apoio da União Europeia, reafirmando o sofrimento da Ucrânia e pedindo a adesão urgente de seu país à comunidade europeia.





Leia também: 6º dia de invasão russa à Ucrânia: sem avanço em negociação Emocionado, Zelensky disse que a Ucrânia está lutando pelos seus direitos e liberdade, liberdade, “mas também queremos ser membros igualitários da Europa."







O presidente ucraniano mencionou ainda o taque à Kharkiv, nesta terça-feira (01/02), que matou várias pessoas na Praça da Liberdade, incluíndo 5 integrantes de um a mesma família, e prometeu que todas as praças da Ucrânia passarão a chamar-se ‘Freedom Square’(praça da liberdade, em tradução livre).

Zelensky também destacou o ataque russo a uma escola infantil e questionou a postura do presidente russo. "Ontem 16 crianças foram mortas. E o Putin dirá novamente que isto é uma ação militar. Em que tipo de fábrica militar trabalham as nossas crianças?", questionou o líder ucraniano.

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (01/02), após os ataques russos à Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou um vídeo afirmando que os ataques são terrorismo de Estado e pediu para que a comunidade internacional reconheça isso.





"O objetivo do terror é nos quebrar, é quebrar a nossa resistência '', afirmou. O presidente ainda disse que as cidades de Kiev e Kharkiv, as maiores do país, são os principais alvos da Rússia.

Reunião extraordinária

O Parlamento Europeu se reuniu hoje para uma sessão extraordinária para votar uma resolução que condena a invasão russa. Os eurodeputados vão também debater a adesão da Ucrânia à União Europeia, um pedido feito formalmente na segunda-feira (28/2).