Defesa de Kiev é 'prioridade', diz presidente, que fala em 'crime de guerra' em Kharkiv

De acordo com Zelensky, Kiev e Kharkiv são os principais alvos da ofensiva russa (foto: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. disse nesta terça-feira (1) que o bombardeio russo da cidade de Kharkiv é um "crime de guerra" e disse que a defesa da capital, Kiev, é a "prioridade".





"O bombardeio de Kharkiv é um crime de guerra. É terrorismo de estado", disse Zelensky, em um vídeo publicado no aplicativo de mensagens Telegram.



A praça central de Kharkiv foi bombardeada nesta terça por tropas russas que avançam sobre a segunda maior cidade do país, atingindo a sede do governo local.







Janelas estilhaçadas e escombros estão por toda parte, observou um repórter da AFP no local. Serviços de emergência se mobilizam para socorrer os feridos no ataque.



Segundo Zelensky, Kiev e Kharkiv são os principais alvos da ofensiva russa.



"Avançam para a capital, como em Kharkiv. Por isso, a defesa da capital é, hoje, a principal prioridade" da Ucrânia, frisou.