O que é a bomba termobárica, arma que Rússia pode ter usado na Ucrânia

Armas termobáricas podem ser lançadas de veículos como este lançador de foguetes múltiplos TOS-1A Solntsepyok (foto: Getty Images)

Grupos de direitos humanos e o embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos acusaram a Rússia de usar uma arma termobárica - ou bomba a vácuo - nos combates na Ucrânia.

Alega-se que a explosão que destruiu uma refinaria de petróleo em Okhtyrka, na região de Sumy, na Ucrânia, na segunda-feira, foi causada por uma arma termobárica, embora isso ainda não tenha sido verificado de forma independente.

Também foi alegado que bombas de fragmentação amplamente proibidas foram usadas no conflito, com a Anistia Internacional acusando a Rússia de atacar uma escola no nordeste da Ucrânia.

O uso de armas termobáricas, que sugam oxigênio do ar circundante para gerar uma explosão de alta temperatura, é amplamente condenado por organizações de direitos humanos.

Mas quais são essas armas - descritas pelo correspondente da BBC Security Frank Gardner como "a arma não nuclear mais poderosa em seu arsenal [russo]" - e por que elas são tão temidas?

Como funcionam as bombas de vácuo?

As bombas de vácuo, também conhecidas como explosivos termobáricos, funcionam em duas etapas.

A primeira parte é a carga explosiva que dispersa o combustível em uma nuvem que pode então entrar em edifícios ou objetos ao redor. O segundo estágio acende a nuvem que causa uma enorme bola de fogo e suga o oxigênio das áreas circundantes, causando uma onda de choque.

Justin Bronk, pesquisador do Royal United Services Institute, diz: "Onde um explosivo normal tem cerca de 30% de combustível e 70% de oxidante em peso, um explosivo termobárico é todo combustível e usa o oxigênio do ar - então eles são muito mais poderosos para um determinado tamanho de ogiva."

Quais efeitos a bomba causa?

Os efeitos de calor e pressão são formidáveis - qualquer um pego na explosão inicial seria instantaneamente vaporizado. Qualquer pessoa apanhada na área circundante receberia ferimentos internos graves causados pela onda de choque.

"Eles matam principalmente por conta da criação de uma onda de choque extremamente poderosa que rompe órgãos e estoura os pulmões", diz Bronk.

"Esta onda de choque se propaga em espaços confinados, por isso é particularmente mortal contra pessoas em locais escavados, como porões ou cavernas. Ela também cria temperaturas extremamente altas de vários milhares de graus, que podem causar queimaduras horríveis."

Um lançador de foguetes múltiplos TOS-1A Solntsepyok é exibido na Praça Vermelha de Moscou durante um desfile militar do Dia da Vitória em 2021 (foto: Getty Images)

Quais são as evidências de que elas foram usadas na Ucrânia?

Oksana Markarova, embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, disse a repórteres após reunião com membros do Congresso americano que a Rússia "usou a bomba de vácuo hoje".

"A devastação que a Rússia está tentando infligir à Ucrânia é grande", acrescentou Markarova.

Imagens capturadas por um repórter da CNN perto da fronteira ucraniana parecem mostrar os lançadores de foguetes múltiplos TOS-1 sendo transportados perto da cidade russa de Belgorod.

Existem vários outros vídeos não verificados circulando nas redes sociais que parecem mostrar o TOS-1 sendo movido em outras partes do país perto da fronteira, e vários vídeos do Twitter que afirmam mostrar a própria explosão.

No entanto, a BBC não conseguiu verificar essas alegações de forma independente.

Onde mais elas foram usadas?

Essas armas têm sido usadas pelas forças russas e ocidentais desde a década de 1960. Os EUA as usaram principalmente para atacar complexos de cavernas no Afeganistão, onde se pensava que a Al Qaeda estava escondida.

A Rússia foi condenada pela Human Rights Watch em 2000, quando foi relatado que elas foram usadas na Chechênia. Mais recentemente, a Anistia Internacional informou que tanto a Rússia quanto os governos sírios usaram munições termobáricas contra insurgentes na Síria.

Se essas armas forem usadas nos ambientes urbanos das grandes cidades ucranianas - como supostamente foram na Chechênia -, as baixas civis podem ser extremamente graves.

