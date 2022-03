Bolsonaro diz que Brasil não vai mergulhar em aventura na Ucrânia

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) participou, ontem, da cerimônia de início do novo contrato das rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos em São José dos Campos (SP). No discurso, o chefe do Executivo acenou à reeleição e disse que, em um “amanhã bem distante”, vai entregar um Brasil melhor a quem o suceder.





Bolsonaro também disse esperar o “reconhecimento por parte da população brasileira ao fazer a coisa certa” durante a sua gestão. A sua popularidade até que melhorou, mas a pesquisa não tem o tom de vitória ainda para dar como certa a sua reeleição.





Melhor ele próprio deixar claro e evidente: “Eu tenho certeza que amanhã, esse amanhã bem distante, entregarei um Brasil para quem me suceder, muito, mas muito melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019.





E teve mais: “Com a equipe que temos em Brasília, a certeza ao se fazer a coisa certa é o reconhecimento por parte da população brasileira”. Ele falou também sobre a pandemia da COVID-19, destacando que poderia ter instituído o passaporte vacinal ou o lockdown nacional, mas que jamais pensou em fazê-lo.





E se vangloriou: “Sabia que não seria fácil. Primeiro pela sobrevivência de uma tentativa de homicídio por um militante do Psol. Depois, pela eleição em que quase ninguém acreditava, mas que tínhamos conosco Deus e grande parte da nossa população brasileira”. Haja facada que até hoje ainda está sempre cheia de controvérsias.





Melhor encontrar uma notícia voadora. E quem diria, o presidente Jair Messias Bolsonaro encontrou. “Hoje, temos um problema a 10 mil quilômetros daqui. Nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é com o bem-estar do nosso povo. A nossa postura tem mostrado ao mundo como agimos neste episódio”.





E teve mais: “Estamos conectados com o mundo todo. E o equilíbrio, a isenção e o respeito a todos se faz valer pelo chefe do Executivo. O Brasil não mergulhará em uma aventura. O Brasil tem o seu caminho, respeita a liberdade de todos, faz tudo pela paz, mas, em primeiro lugar, temos que dar exemplo”.





De volta às rodovias, também estiveram presentes no evento a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e, claro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ministro do GSI, o general Augusto Heleno.





“A guerra total”

“Acreditamos que se fizermos isso, acabaremos tendo algo que pode se transformar em uma guerra total na Europa, envolvendo muitos outros países e causando muito mais sofrimento humano”. Quem diz em alto e bom som é nada menos que o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg. Ele afirma que há consenso entre os países membros de que não deve haver aviões da Otan no espaço aéreo da Ucrânia e muito menos tropas no território do país. A Ucrânia pediu à Otan que considerasse o espaço aéreo uma zona de exclusão, só que isso implicaria entrar diretamente no conflito.





E tem Chernobyl

Especialistas internacionais estimam que o impacto de uma explosão poderia ser equivalente a 10 vezes o do acidente de Chernobyl, mesmo reconhecendo que a usina de Zaporizhzhia é mais segura. O centro de produção nuclear é responsável para abastecer o setor elétrico de 25% da Ucrânia. Em declaração na sessão extraordinária da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o embaixador do Brasil, Ronaldo Costa Filho, disse estar preocupado com as consequências de que um acidente nuclear na Ucrânia traria “para os seres humanos e ao meio ambiente”.





O ex-Lava-Jato

Dois trabalhadores morreram depois de uma explosão registrada em uma cooperativa agroindustrial de Maringá, no Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente foi registrado na manhã de ontem. O ex-juiz da Operação Lava-Jato em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) Sergio Moro estava visitando a cooperativa no momento da explosão, mas distante do local, e passa bem. A visita, óbvio, foi suspensa. A comitiva que o acompanhava deixou a empresa momentos depois da explosão.





Fora de campo

O treino que finalizou a preparação do São Paulo para o embate contra o Corinthians, neste sábado, às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista, contou com a presença de Nikão. O atacante cumpriu quarentena depois de testar positivo para a pandemia de COVID-19, mas, mesmo assim, não poderá estar em campo. A proibição se dá pelo protocolo de saúde da Federação Paulista de Futebol (FPF). O documento deixa claro que um atleta só poderá voltar depois de contrair a doença, depois de se afastar por 11 dias, o que ainda não é o caso de Nikão.





Fonte confiável

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 4,6% em 2021 e o país saiu da recessão técnica no quarto trimestre, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nem tudo, no entanto, são flores. O PIB per capita alcançou R$ 40.688,10 no ano passado. Foi avanço de 3,9% em comparação com o ano anterior, mas sem recuperar o padrão desejado da pré-pandemia. A coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, destacou que, em 2020, foi registrada a maior queda desde o início da série histórica atual do IBGE, iniciada em 1996.





PINGA FOGO