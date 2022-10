Caso Eddy Junior: Racismo não é caso isolado

Eddy Júnior sofreu ataques racistas e ameaças por vizinhos em São Paulo (foto: Reprodução/Instagram)

Nessa semana, o humorista e músico Eddy Junior, de 28 anos, denunciou, pelas redes sociais, que foi vítima de racismo de uma vizinha do condomínio onde vive na Barra Funda, Zona Oeste da cidade de São Paulo. Por meio do Instagram, ele afirmou ter sido xingado de "macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso" ao tentar usar o elevador do prédio com a vizinha e a cachorra dele. No vídeo em que o humorista divulgou, é possível ver a vizinha disparando essas e outras várias ofensas contra Eddy Junior.



Em primeiro lugar, desejo que Eddy Junior seja devidamente acolhido e que tenha amparo psicológico, porque só quem passa por essas situações sabe as dores que o racismo é capaz de gerar.





Além disso, como a própria advogada do humorista, Carolina Novaes, já explicou: injúria racial e racismo são crimes inafiançáveis. A justiça precisa ser feita!





Diante de casos assim é muito importante reforçar a tese de que vivemos em uma verdadeira harmonia e democracia racial no Brasil é dissimulada e cínica. E que o racismo não é um problema apenas da comunidade negra, mas sim um problema estrutural e social! Não é possível lutar contra o racismo e buscar soluções para as muitas desigualdades no Brasil sem ações concretas de enfrentamento ao racismo estrutural.









Mas, na prática, diantes de casos de racismo como esse que o humorista Eddy Júnior sofreu , escutamos discursos na tentativa o racismo estrutural no Brasil "um caso isolado" e também em uma anomalia: "a vizinha do Eddy tem problemas psiquiátricos, por isso ela teve essa atitude racista, ou seja, é um caso específico. De maneira geral, não existe racismo no Brasil".

Não, gente! A situação do Eddy Junior e outros tantos casos de injúria racial ou crime de racismo não são apenas casos isolados. Além disso, em entrevista ao jornal O Globo, Silvio Luiz de Almeida, que é um intelectual brasileiro, advogado, doutor em filosofia e teoria geral do direito pela USP e autor do livro "Racismo estrutural", disse: "O racismo não é um desajuste, não é uma patologia. É o que organiza a vida delas de todos os pontos de vista".





Então, não tente reduzir a dor do outro falando que é apenas "mimimi", não tente reduzir a gravidade da situação afirmando que a pessoa só fez isso (só foi racista), porque tem questões psiquiátricas e que o racismo na prática não existe no Brasil.





Essa postura é um desserviço para a luta contra o racismo estrutural.