As nossas fraquezas

“Sempre fui uma pessoa forte, nunca demonstrei qualquer fraqueza, não deixo que percebam meus sentimentos ruins. Acontece que, ultimamente, tenho-me sentido deprimido e angustiado. Não estou me conhecendo. O que está ocorrendo?”





Bruno, de Ouro preto





Uma amiga me contou que, há alguns dias, presenciou um fato interessante. Ela e um amigo corriam juntos e ele, com muito esforço, mantinha um ritmo firme e acelerado. Depois de algum tempo, exausto, ele parou e falou para a minha amiga: “Como é difícil fazer parecer fácil”.





A característica fundamental da nossa natureza é que somos seres limitados, portadores de forças e fraquezas, facilidades e dificuldades, capacidades e incapacidades. Ensinaram-nos que devemos ser fortes em qualquer circunstância, nunca deixar a peteca cair, sempre dar conta, independentemente das situações.

A esse comportamento tenho dado o nome de postura do herói. Bancar o herói na vida é querer ser mais do que se é, é carregar o mundo nas costas, é não saber jogar a toalha, de vez em quando, é ser incapaz de dizer: "Não dou conta", é querer ser forte o tempo todo, é esconder os sentimentos negativos, é nunca dar o não, é se matar para parecer fácil o difícil. Todo herói, mais cedo ou mais tarde, se torna vítima. É o que ocorreu com o leitor acima. Brincando de ser Deus, fingiu não ser afetado pela realidade e agora estranha a cobrança que sua humanidade lhe faz em forma de angústia e depressão.





A esse comportamento tenho dado o nome de postura do herói. Bancar o herói na vida é querer ser mais do que se é, é carregar o mundo nas costas, é não saber jogar a toalha, de vez em quando, é ser incapaz de dizer: “Não dou conta”, é querer ser forte o tempo todo, é esconder os sentimentos negativos, é nunca dar o não, é se matar para parecer fácil o difícil. Todo herói, mais cedo ou mais tarde, se torna vítima. É o que ocorreu com o leitor acima. Brincando de ser Deus, fingiu não ser afetado pela realidade e agora estranha a cobrança que sua humanidade lhe faz em forma de angústia e depressão.





Trata-se inclusive de uma lei física: a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. A todo o excesso corresponde um recesso. A toda tensão excessiva corresponde uma depressão. O fenômeno de estresse está situado nessa estrutura. E para agravar, o herói, julgando-se maior e superior aos outros, tem muita dificuldade de pedir ajuda. Ele normalmente tem muita facilidade para ajudar as outras pessoas, resolver os problemas dos outros, ensinar, orientar e proteger e tem uma enorme dificuldade de ser ajudado, em aprender, em ser orientado ou ser protegido. Para ele, pedir ajuda é reconhecer uma fraqueza que nele jamais é admitida.





Não existem pessoas fortes e pessoas fracas. Forte é quem lida bem com as quedas, erros, limites. Fraco é quem nega suas relatividades e quer ser absoluto. Forte é quem enverga, mas não quebra, à semelhança daquela plantinha tenra que, durante a tempestade, se curva totalmente no solo e que, após a chuva, volta a seu estado anterior. Fraco é quem quebra, mas não enverga, como aquelas árvores frondosas da floresta amazônica que se caírem nunca mais voltam a se levantar.





A cultura americana, fabricante de super-heróis, foi impiedosa com todos nós, principalmente os homens, incentivando-nos a gastar todas as nossas energias para provar que estamos além de todos os limites: Homem não chora! Prove que você é macho! Mulher- zinha... Estamos na vida para aprender a lidar com os fatos positivos e negativos que nos circundam durante toda a nossa trajetória ou para provar pra nós e para os outros que jamais cairemos?





Os americanos costumam classificar as pessoas em “ganhadores” e “perdedores”. Enquanto assim o fazem, esquecem-se de uma outra classificação mais em consonância com a realidade humana: pessoas felizes e pessoas infelizes. A vida é como um rio. Lutar contra a corrente não é sábio. Agarrar-se às margens também não é bom. Deixar-se levar, cooperando ativamente com a corrente e aceitando as dificuldades, é o máximo de exercício de flexibilidade e de se chegar ao oceano.





Viver humanamente exige humildade no verdadeiro sentido etimológico da palavra. Humildade vem da palavra latina humus, que significa terra, chão.





Botar os pés no chão é aceitar que não somos deuses e, por isso mesmo, caímos, perdemos, hesitamos e sofremos. Em compensação podemos sempre começar de novo.