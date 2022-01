Cobranças da sociedade para se casar (foto: Ilustração)





“Estou com 31 anos e LOUCA para me casar. Procuro por todo lado um homem bacana, mas está muito difícil! Meus pais me cobram, no meu serviço perguntam...o que eu queria mesmo é um amor de verdade. Fale sobre isso.”





Regiane, de Sabará

Há uma semana, li uma entrevista com a jornalista Martha Medeiros* e vou compartilhar com você e com os meus leitores.

“O amor pode surgir de repente, em qualquer etapa da vida, é o que todos os livros, filmes, novelas, crônicas e poemas nos fazem crer. É a pura verdade.

O amor não marca hora, surge quando menos se espera.

LEIA MAIS 04:00 - 16/01/2022 Indiferença nos relacionamentos

04:00 - 09/01/2022 Paixão? Amor?

04:00 - 26/12/2021 A busca por segurança No entanto, a sociedade cobra que todos, homens e mulheres, definam seus pares por volta dos 25 e 30 anos. É a chamada idade de se casar. Faça uma enquete: a maioria das pessoas se casa dentro dessa faixa etária, o que de certo modo é uma vitória, se lembrarmos que antigamente casava-se antes dos 18.

Porém, não deixa de ser suspeito que tanta gente tenha encontrado o verdadeiro amor na mesma época.

O grande amor pode surgir aos 15 anos. Um sentimento forte, irracional, com chances de durar para sempre.

Mas aos 15 ainda estamos estudando.

Não somos independentes, não podemos alugar um imóvel, dirigir um carro, viajar sem o consentimento dos pais. Aos 15 somos inexperientes, imaturos, temos muito o que aprender. Resultado: esse grande amor poderá ser vivido com pressa e sem dedicação, e terminar pela urgência de se querer viver os outros amores que o futuro nos reserva.

O grande amor pode, por outro lado, surgir só aos 50 anos.

Você aguardará por ele?

Aos 50, você espera já ter feito todas as escolhas, ter viajado pelo mundo e conhecido toda espécie de gente, ter uma carreira sedimentada e histórias pra contar. Aos 50, você terá mais passado do que futuro, terá mais bagagem de vida do que sonhos de adolescente.

Resultado: o grande amor poderá encontrá-lo casado e cheio de filhos, e você, acomodado, terá pouca disposição para assumi-lo e começar tudo de novo.

Entre os 25 e os 30 anos, o namorado ou namorada que estiver no posto pode virar nosso grande amor por uma questão de conveniência.





É a idade em que cansamos de pular de galho em galho e começamos a considerar a hipótese de formar uma família

É quando temos cada vez menos amigos solteiros. É quando começamos a ganhar um salário mais decente e nosso organismo está a ponto de bala para gerar filhos.

É quando nossos pais costumam cobrar genros, noras e netos. Uma marcação cerrada que nos torna mais tolerantes com os candidatos a cônjuge e que nos faz usar a razão tanto quanto a emoção.

Alguns têm a sorte de encontrar seu grande amor no momento adequado. Outros resistem às pressões sociais e não trocam seu grande amor por outros planos, vivem o que há pra ser vivido, não importa se cedo ou tarde demais.

Mas grande parte da população dança conforme a música.

Um pequeno amor, surgido entre os 25 e os 30 anos, tem tudo para virar um grande amor.

Um grande amor, surgido em outras faixas etárias, tem tudo para virar uma fantasia.”





*Martha Medeiros é jornalista e escritora brasileira. É colunista do jornal Zero Hora, de

Porto Alegre, e de O Globo, do Rio de Janeiro