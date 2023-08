Minissaia ressurge na passarela com o visual da bolsa Birkin, da Hermès

699

Esta é a minissaia criada pela Namilia, inspirada na bolsa Birkin, da Hermès (foto: Instagram)

Acredite quem quiser: as minissaias estão de volta – pelo menos, para quem acredita que realmente tenham saído da moda. O certo é que para reforçar esse retorno, estão sendo lançadas campanhas nos Estados Unidos para que se volte a usá-las.









A proposta criou outra invenção: ao experimentar o acessório. A cantora Christina Aguilera, por exemplo, posou no Instagram com microssaia que tem modelagem idêntica à bolsa. A saia faz parte da coleção primavera-verão da Namilia, dedicada ao Dia dos Pais: “Em memória amorosa do meu papaizinho”.





A parte frontal da minúscula saia assume a silhueta da bolsa Birkin – uma alça resistente que se conecta a duas abas. Há também o cadeado da assinatura e a clochette. Apesar de a modelagem ser igual, o tecido da saia está certamente fora dos tradicionais couros de seixos da marca Hermès.





A versão passarela traz detalhe de cadarços nas laterais, aparentemente com alguns ajustes. A saia se conecta normalmente com a marca Hermès, sem trazer o nome nas costas.





A produtora pode ser pegado dicas do visual original, em termos de estilo. Aguilera combinou a saia com uma camiseta preta, simples, óculos escuros grossos e salto alto, transparente. Ela também compartilhou um clipe do desfiles da Namilia em seu Instagram, mostrando outras bolsas da marca Hermès da coleção.



Embora a maioria das estrelas certamente tenha capital para uma farra de compras na Hermès, elas podem querer seguir a rota de Aguilera. Afinal de contas, se você vai arrasar com uma Birkin falsa, por que não usá-la como saia?





A icônica bolsa foi criada para a atriz e cantora Jane Birkin, que morreu no último dia 16 de julho. Num voo, ela deixou cair o que estava dentro de sua costumeira bolsa de palha. Jean-Louis Dumas, executivo da Hermés, viu o que ocorreu, e Jane comentou que não havia acessório capaz de levar suas coisas do dia a dia, ou seja, uma bolsa funcional e bacana. A Birkin Hermès surgiu na década de 1980 e atualmente custa a partir de 8 mil euros, de acordo com revistas e sites de moda.