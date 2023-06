Terapias hormonais podem levar homens a perder cabelo

699

Perda de cabelo pode estar ligada a fatores hormonais, genéticos e ambientais (foto: Roberto Rocha/RR)







A terapia hormonal é amplamente utilizada por homens para tratar várias condições de saúde. No entanto, é importante estar ciente sobre os possíveis efeitos colaterais desse tratamento, como a perda de cabelo, e compreender as medidas que podem ser tomadas para minimizá-los.









No caso dos homens, a perda de cabelo pode ser influenciada por fatores genéticos, hormonais e ambientais. Durante o processo de envelhecimento, é comum ocorrer a chamada alopecia androgenética, caracterizada pela queda progressiva dos fios. A terapia hormonal masculinizante, com uso de esteroides anabolizantes, também pode contribuir para a queda capilar.





Além dos fatores genéticos, a ação dos hormônios pode influenciar o ciclo de crescimento do cabelo. “É recomendado que um profissional de saúde especializado seja consultado diante de qualquer tipo de terapia hormonal, pois ele está apto a oferecer recomendações personalizadas e monitorar os efeitos da terapia hormonal sobre o cabelo”, diz o especialista.





A testosterona, hormônio predominante nos homens, desempenha papel crucial em diversas funções do organismo, incluindo o crescimento e desenvolvimento capilar. No entanto, quando a testosterona é convertida em di-hidrotestosterona (DHT), por meio da ação da enzima 5-alfa-redutase, ela pode desencadear a queda de cabelo.





“O DHT age diretamente nos folículos capilares, encurtando a fase de crescimento dos fios e resultando em cabelos mais finos, frágeis e eventualmente levando à sua miniaturização. Esse processo, conhecido como miniaturização capilar, é uma das principais causas da calvície masculina”, explica Leandro Mauro.





É importante ressaltar que a conversão da testosterona em DHT não afeta todos os homens da mesma maneira. Alguns têm maior sensibilidade aos efeitos do DHT nos folículos capilares, o que pode levar à perda mais significativa de cabelo ao longo do tempo.





Segundo Leandro Mauro, as opções de tratamento personalizadas podem incluir medicamentos inibidores de 5-alfa-redutase, tais como finasterida e dutasterida, além de medidas complementares, visando controlar a conversão de testosterona em DHT e preservar a saúde e densidade capilar dos pacientes.





Certos medicamentos podem contribuir para a perda de cabelo em homens. Exemplo recente é o chamado Ozempic, utilizado no tratamento do diabetes tipo 2. Embora seja eficaz no controle do açúcar no sangue, alguns homens relataram a ocorrência de queda capilar como efeito colateral.





Leandro Mauro comenta que tanto o Ozempic quanto o Wegovy vêm sendo utilizados para rápido emagrecimento. “É fundamental que os homens busquem orientação médica antes de iniciar qualquer tratamento medicamentoso que possa afetar a saúde capilar”, reforça.





No caso do Ozempic, a queda pode estar relacionada a seu impacto nos níveis de insulina e glicose no organismo. Essas alterações metabólicas afetam negativamente os folículos capilares, levando à diminuição da densidade capilar e ao afinamento dos fios. Mas nem todos os usuários de Ozempic experimentam esse efeito colateral.





Um dermatologista ou tricologista especializado em saúde capilar pode avaliar a situação individualmente, identificar as possíveis causas da queda de cabelo e propor soluções adequadas. Tratamentos tópicos, suplementos vitamínicos e outros procedimentos vêm sendo recomendados para ajudar a preservar e fortalecer os fios.