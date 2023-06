Rede Mater Dei de Saúde, que completa 43 anos, é orgulho de Minas

699

Doutor José Salvador concretizou o sonho de implantar novo modelo de assistência médica no Brasil. Nesta foto, ele discursa durante a inauguração do Mater Dei Betim-Contagem, em 2019 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Conheci José Salvador Silva na tarde em que ele foi à minha casa me levar para fazer uma operação de endometriose no Vera Cruz. Só conhecia sua mulher, Norma e, na ida e na volta, fomos conversando sobre seus planos de vida.









Foi no primeiro bloco do prédio que Henrique, o primeiro filho que seguiu a carreira dos pais, me operou de câncer no seio. A minha “segunda casa” está completando 43 anos, e é mais do que justo que abra espaço para a data. Devo a eles cousas & lousas, que não posso pagar nunca. Vamos à história que cerca a data:





Nascido no interior de Minas – Santana de Pirapama – e criado numa fazenda, José Salvador Silva tinha um sonho desde a infância: ter seu próprio hospital. Estudou medicina, fez mais de 20 mil partos e dedicou mais de 60 anos à prática da profissão sem deixar de lado o antigo desejo de construir um novo modelo de cuidado e assistência médica no Brasil





Mas foi em 1º de junho de 1980 que o doutor Salvador, como é conhecido, viu sua vontade se transformar em realidade quando foi inaugurada a primeira unidade do Hospital Mater Dei. Passados

43 anos, a Rede Mater Dei de Saúde (RMDS) se consolidou omo um dos principais grupos hospitalares do país.





“Nossa trajetória é marcada pela capacidade de nos reinventarmos. Enfrentamos as mais diversas crises e passamos por momentos de importantes adequações políticas, econômicas e sociais”, conta o atual presidente da RMDS, Henrique Salvador.





“Atualmente, passamos a ocupar uma posição única no setor. Nos tornamos referência pelo atendimento humanizado e pela excelência assistencial, representada pelos elevados padrões de qualidade em diagnósticos, tratamentos, segurança do paciente e prevenção em saúde”, celebra.





Após mais de quatro décadas aprimorando protocolos, procedimentos e metodologias hospitalares, a instituição segue orientada em se tornar cada vez maior e mais relevante no setor, mantendo a capacidade de inovação e proximidade entre o corpo clínico, o público interno, familiares e pacientes.





Neste momento de celebração, as comemorações ampliam a discussão sobre a importância do atendimento de excelência e a sustentabilidade em saúde, que deve considerar todos os atores envolvidos no cenário hospitalar: pacientes, médicos, sociedade e operadoras.





Um dos temas mais discutidos no setor é a gestão em saúde, essencial para o crescimento sadio das instituições. Recentemente, a RMDS promoveu o 1º Workshop de Governança Clínica e Lideranças Assistenciais. Diretores-médicos e principais lideranças assistenciais dos nove hospitais da Rede Mater Dei de Saúde compartilharam cases de sucesso, que obtiveram resultados exemplares para o paciente com processos de otimização de recursos, sem onerar nenhum agente envolvido no cenário global de saúde.





Foi também realizado o 1º Seminário de Excelência Clínica da Rede Mater Dei de Saúde, que promoveu seis ciclos de palestras científicas com os principais especialistas, envolvendo quadros multidisciplinares de profissionais como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e operadoras.





“Direcionamos nossas ações para um modelo que integra prevenção, diagnóstico e tratamentos que promovam resultados excelentes, baseados em evidências científicas de alto padrão. Essa conduta, além de oferecer qualidade de serviço, contribui para a sustentabilidade da saúde suplementar. Importante ressaltar que a expertise em governança clínica aumenta as chances de cura e reduz as possibilidades de novas internações, assim como diminui o número de dias de internação hospitalar, as complicações e os efeitos adversos ao tratamento, o que onera os serviços de saúde. Essa postura traz a melhor experiência e desfecho para o paciente, mas também significa controle de desperdício e de custos, contribuindo com o sistema global da saúde e gerando um ciclo de benefícios para todos os envolvidos”, explica.





Para sustentar esse crescimento, a instituição precisou se adaptar aos novos tempos e ressignificar seus princípios para continuar crescendo de forma sustentável e com soluções inovadoras.





“Acreditamos, acima de tudo, no atendimento humanizado. Acolhemos as diferenças e promovemos a inclusão. É assim que nos comportamos no dia a dia e que conquistamos padrão internacional com qualidade equiparada aos melhores centros de saúde do mundo, disponibilizando o melhor que a medicina pode oferecer”, diz Márcia Salvador Géo, vice-presidente assistencial e operacional da RMDS.





Atualmente, a Rede Mater Dei de Saúde abrange Minas Gerais (hospitais Mater Dei Santo Agostinho, Mater Dei Contorno, Mater Dei Betim-Contagem, Mater Dei Santa Genoveva, CDI Imagem e Mater Dei Santa Clara); Bahia (hospitais Mater Dei Salvador e Mater Dei Emec); Goiás (Hospital Mater Dei Premium Goiânia); e Pará (Hospital Mater Dei Porto Dias).