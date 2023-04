Veja como tratar a flacidez, o tormento das mulheres

Novos tratamentos combatem a flacidez, tormento das mulheres (foto: Reprodução)

Por causa do envelhecimento e de maus hábitos, é comum notar a pele do rosto mais flácida, o que também acomete coxas, abdômen, flancos e braços. "A flacidez pode ser dividida em duas categorias: muscular e dérmica. A muscular é causada pela falta de exercício físico e alimentação inadequada, o que reduz a massa muscular, diminuindo a firmeza da pele", explica Cláudia Merlo, médica especialista em cosmetologia pelo Instituto BWS, referência em tratamento corporal em São Paulo.









A médica explica que o tratamento da flacidez corporal requer uma boa avaliação. “A pele geralmente está sobreposta ao músculo e acompanha a tonicidade dele. Se o músculo está flácido, a pele também parece flácida. Porém, se a pele está flácida e o músculo tonificado, então a aparência não é tão evidente. A pele é um tecido e o músculo é outro. Para tratar ambos, precisamos agir em cada camada. O músculo espessa ou ‘cresce’ conforme o estímulo muscular, já a pele não. Ela fica mais fina e sem firmeza na medida em que perde as fibras de sustentação, as fibras colágenas. Seu estímulo é feito em camadas mais superficiais”, detalha a doutora Cláudia.





Entre as causas da flacidez da pele estão a perda abrupta de peso, efeito sanfona, sedentarismo e envelhecimento fisiológico. Quando a questão é dérmica, a doutora Cláudia indica o uso de Radiesse, bioestimulador injetável. “A substância é aplicada para promover inflamação controlada, a fim de estimular as células formadoras de colágeno (fibroblastos) a produzirem colágeno no prazo de cerca de 18 meses”, informa.





Com o estímulo de colágeno, a pele fica mais elástica e firme. “A técnica pode ser combinada com o ultrassom microfocado, que ajuda a promover o skin tightening, aquele ‘aperto’ da pele com o músculo, quando ela fica firme”, acrescenta.





A falta de tonicidade do músculo pode ser tratada em consultório médico. É utilizada a tecnologia Hifem+, do EmSculpt Neo, aparelho de body shaping não invasivo.





“A tecnologia Emsculpt Neo emite, simultaneamente ao estímulo muscular da tecnologia Hifem (campo eletromagnético focalizado de alta intensidade), a radiofrequência sincronizada, responsável por atuar na diminuição das células de gordura. O resultado da união de duas energias leva à queima de gordura e maior crescimento muscular do que qualquer outro procedimento, de maneira mais rápida e menos custosa. A tecnologia Hifem contrai as fibras musculares em intensidades que não são alcançáveis durante os exercícios físicos voluntários”, explica Cláudia Merlo.





Os dois tipos de flacidez podem estar acompanhados de gordura localizada e celulite. “A avaliação e a indicação são sempre individuais para que possamos associar técnicas e criar um protocolo exclusivo para o paciente, tratando todas as alterações”, finaliza a profissional.