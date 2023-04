Veja os benefícios da blefaroplastia, a cirurgia plástica das pálpebras

Blefaroplastia elimina bolsas de gordura e excesso de pele (foto: SBCPO/reprodução)

Os olhos não são apenas a entrada da alma, mas um dos pontos mais importantes da juventude do rosto. No conjunto, importa muito o aspecto das pálpebras, que dão a visão objetiva da juventude – ou não – da face. Pálpebras caídas podem ser recuperadas num instante, por meio do tratamento cirúrgico chamado blefaroplastia.









A cirurgia é capaz de rejuvenescer o olhar, deixando-o mais expressivo, leve e também atraente.





No entanto, algumas pessoas têm dúvidas sobre o procedimento e se perguntam se ele é seguro e eficaz. Para esclarecer estas questões, a oftalmologista Luiza Paulo Filho, referência em oculoplástica, listou sete “segredos” da blefaroplastia:





1. A blefaroplastia é realizada sob anestesia local e sedação para melhor conforto do paciente, dependendo da extensão da cirurgia e das condições da pessoa. A cirurgia se dá na segurança da infraestrutura do hospital e pode demorar de uma a duas horas, dependendo da técnica que será utilizada. Vale ressaltar que é necessário fazer exames pré-operatórios, o que inclui risco cirúrgico.





2. A incisão na região é feita de forma discreta, geralmente seguindo as linhas naturais das pálpebras, para que as cicatrizes fiquem quase imperceptíveis. É possível operar as quatro pálpebras no mesmo momento.





3. A recuperação da blefaroplastia costuma ser rápida. A maioria dos pacientes pode retomar as atividades normais em uma semana.





4. É importante seguir as orientações médicas para evitar complicações e obter resultados mais satisfatórios.





5. A blefaroplastia pode ser realizada em conjunto com outros procedimentos estéticos. Segundo a doutora Luiza Paulo Filho, é possível algumas técnicas cirúrgicas se somarem a ela para melhorar características anatômicas ou problemas decorrentes do envelhecimento.





Um exemplo é a cantopexia, realizada quando o canto externo dos olhos está caído em razão da flacidez da pele devido ao envelhecimento.





6. É fundamental escolher um cirurgião experiente, de preferência oftalmologista especializado em oculoplástica ou cirurgião plástico, visando a segurança e a obtenção dos melhores resultados.





7. Os efeitos da blefaroplastia são visíveis logo após a cirurgia. Mas é preciso aguardar algumas semanas para perceber o resultado final, quando as áreas operadas estarão totalmente recuperadas.





O pós-operatório requer alguns cuidados. Entre eles estão a aplicação de compressas geladas e medicações para melhora da cicatrização, reduzindo os riscos de infecção.





Recomenda-se o afastamento profissional em média por uma semana e também não praticar atividades físicas por um mês, no mínimo. Por fim, deve-se evitar a exposição ao sol por três meses.