Questões estéticas ou de saúde motivam a busca por cirurgia plástica

Gordura localizada em várias partes do corpo motiva busca por procedimentos cirúrgicos (foto: Pixabay/divulgação)

Quem não se lembra daquela moda antiga de perguntar: “espelho, espelho meu, haverá nesta vida alguém mais bonita do que eu?” A cirurgia plástica, quando realizada por profissionais reconhecidamente qualificados e com o devido acompanhamento psicológico, pode ajudar a superar quem sente dificuldades de conviver com o próprio corpo. Quem não se lembra daquela moda antiga de perguntar: “espelho, espelho meu, haverá nesta vida alguém mais bonita do que eu?” A cirurgia plástica, quando realizada por profissionais reconhecidamente qualificados e com o devido acompanhamento psicológico, pode ajudar a superar quem sente dificuldades de conviver com o próprio corpo.









Uma das principais queixas e um dos motivos da procura por cirurgias plásticas são as gorduras localizadas. Exercícios físicos e alimentação equilibrada são itens essenciais e fatores determinantes para a qualidade de vida de todas as pessoas, entretanto, em alguns casos, apenas atividades de musculação não são eficazes para a perda de gordura localizada.





A dermolipectomia das coxas é o procedimento que modela e reduz o excesso de pele e gordura, ideal para quem sonha com pernas torneadas.“Apesar de praticar atividade física e cuidar da alimentação, algumas pessoas têm contornos considerados desproporcionais, que são acúmulos de gordura localizada, por isso, escolhem fazer a cirurgia que elimina esse excesso”, comenta Arnaldo Korn, cirurgião plástico.





O período de recuperação do procedimento pode variar de 1 a 2 meses, sendo os 10 primeiros dias de descanso total. Durante todo o período, é necessário utilizar as cintas e evitar ao máximo o contato da cicatriz com o sol. A cirurgia de dermolipectomia das coxas é uma opção também para pessoas que foram submetidas a grandes perdas de peso, como pacientes de bariátrica e que sofrem agora com o excesso de pele entre as coxas. Nesse caso, a cirurgia plástica representa uma melhora na qualidade de vida e retomada da autoestima. Não se trata apenas de aparência, mas também da manutenção do autocuidado e do bem-estar.





Questões estéticas ou de saúde estão motivando cada vez mais pessoas a realizarem o sonho da mudança na aparência. Além disso, hoje existem ainda mais motivadores facilitando o acesso às cirurgias. Um deles é a possibilidade de contar com uma assessoria administrativa e financeira para intermediar os custos das cirurgias, tornando todo o processo muito mais simplificado e acessível.





“Assim como qualquer outro procedimento que envolva saúde, é necessário se atentar ao profissional e também aos cuidados pós-cirúrgicos para atingir um resultado satisfatório. É preciso considerar também que, para que o resultado corresponda ao esperado, os cuidados com o pós-operatório devem ser mantidos cuidadosamente e vistos como essenciais para a satisfação do paciente. Se esses cuidados não forem bem-feitos, isso influenciará diretamente no resultado da cirurgia”, afirma o especialista.