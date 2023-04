Filarmônica de Minas Gerais comemora o ano celebrando seus 15 anos

Taciana Scalon, Jânio e Junia Gomes (foto: Fotos: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



A Filarmônica de Minas Gerais começou o ano celebrando seus 15 anos com uma calorosa recepção do público e muita procura para a aquisição de assinaturas da Temporada 2023. O prazo terminou e a procura continuou, por isso foi criada uma segunda oportunidade para que mais pessoas possam selecionar suas séries favoritas na Sala Minas Gerais, com benefícios especiais e a opção de combinar diferentes séries. Os novos assinantes poderão escolher entre a programação das séries Allegro, Vivace, Presto e Veloce, realizadas às quintas e sextas-feiras, e a série Fora de Série, realizada aos sábados, garantir seus ingressos antecipadamente e assistir aos concertos, de maio a dezembro, em seus assentos marcados. As assinaturas podem ser adquiridas pelo telefone (31) 3219-9000 ou na bilheteria da Sala Minas Gerais até o dia 23 de abril. Mais informações pelo site filarmonica.art.br

LITERATURA

no palco





Maria Helena Chira chega a Belo Horizonte para a temporada do espetáculo “A Desumanização”, inspirado no livro homônimo de Valter Hugo Mãe. A atriz conseguiu o aval do escritor português para a adaptação da obra, trazendo o texto para o palco pela primeira vez no Brasil. Maria Helena divide o palco com Fernanda Nobre para retratar a história de uma gêmea que perdeu sua irmã na infância. A direção é de José Roberto Jardim e adaptação de Fernando Paz. A montagem faz temporada no CCBB BH de 21 de abril a 15 de maio, sempre de sexta a segunda, às 19h, no Teatro II.





FESTIVAL

Filmelier









Já estão à venda os ingressos para o Festival Filmelier no Cinema, que começa nesta quarta-feira e vai até 10 de maio. Serão exibidos 20 filmes inéditos, que têm potencial para dialogar com diferentes públicos. O circuito será exibido em 24 cidades do país e Belo Horizonte é uma delas. A programação reúne filmes premiados sobre as mais diversas temáticas, como Primeira e Segunda Guerra Mundial, dramas pessoais e familiares, romance erótico e biografias. Há produções de 18 países dos cinco continentes, que estrearam em festivais internacionais como Sundance, Toronto, Cannes e Veneza. Entre os destaques, estão “Herói de Sangue”, protagonizado e produzido por Omar Sy, que, até o momento, é uma das maiores bilheterias de 2023 na França; “Blue Jean”, vencedor do prêmio do público no Festival de Veneza 2022; “Tesla - O Homem Elétrico”; “Sem Ursos”; e “Uma Noite em Haifa”.





ROYAL SALUTE

edição especial





Criado pela primeira vez como um presente para a Rainha Elizabeth II no dia de sua coroação, em 1953, Royal Salute, excepcional whisky escocês envelhecido, marca o início de uma nova era da monarquia contemporânea com uma preciosa garrafa de edição limitada, a Royal Salute Coronation of King Charles III Edition. Desde a sua criação, Royal Salute homenageia a monarquia britânica com rótulos significativos. A edição especial é uma expressão rica e complexa com notas de groselha fresca, praliné de chocolate amargo e castanhas torradas. No paladar, um sabor de figos doces e gengibre fresco levam a um final longo e rico com um tom espirituoso de especiarias. A garrafa é um decantador Dartington Crystal, de um tom profundo de azul safira, reminiscente das pedras preciosas incrustadas na Coroa do Estado Imperial. Apenas 500 garrafas estão disponíveis em todo o mundo, ao custo de US$ 25 mil. Para o Brasil, serão trazidas apenas duas garrafas, uma delas já vendida, e a outra, muito possivelmente, prevista para ser leiloada em benefício de entidade filantrópica.





PROJETOS

liderança jovem









O Instituto Elos, organização de educação social que fortalece a capacidade das pessoas de transformar a realidade, completa 25 anos e tem como propósito impulsionar a mobilização de indivíduos em prol de causas sociais específicas. O objetivo é formar potenciais ativistas engajados em causas específicas da sociedade. Já são mais de três mil lideranças jovens formadas. O instituto oferece diversos programas e o principal deles é o Guerreiro sem Armas, um programa com mais de 500 horas de formação aberto a participantes do mundo todo. A iniciativa atende a pessoas em idade universitária, lideranças de territórios como favelas, quilombolas e indígenas, e aqueles que estão em momentos de transição de carreira e buscam outras ações relevantes para fazerem a diferença no mundo.





LANÇAMENTO DE LIVRO

sobre Lina Bo Bardi





Dia 26, quarta-feira, às 18h, a Pé Palito será cenário para o lançamento do livro “Lina Bo Bardi Designer, O Mobiliário dos Tempos Pioneiros 1947- 1958”, escrito pelo curador e galerista Sergio Campos, com o apoio do Instituto Bardi. A obra retrata o pioneirismo conceitual da rica produção de design do mobiliário modernista assinado pela multifacetada arquiteta Lina Bo Bardi. O local para o lançamento não poderia ser melhor, a loja especializada em mobiliário de design, situada no icônico edifício projeto por Oscar Niemeyer, o Condomínio JK, localizada na Rua dos Timbiras. O livro tem 356 páginas e é fruto de uma pesquisa que teve seu início em 2013, durante os preparativos para a exposição homônima no Instituto Bardi/Casa de Vidro, que integrou as comemorações do centenário de nascimento de Lina em 2014, com curadoria do autor.





JANTAR

musical









Lilian Furman marcou para o dia 4 de maio, às 20h30, a próxima edição do seu jantar italiano, que tem como tema “La Dolce Vitta”. Dessa vez, a comemoração será dupla: brindar a amizade e o sucesso do transplante de rim de seu filho Marquinhos. O menu degustação é assinado por Bruno Peluso e a música está a cargo de Paola Giannini e Claudio Giovanni.





BEBEDOURO

Bar e Fogo





A Pampulha ganhou ontem um bar especializado em carnes e que valoriza drinks e cervejas artesanais. Com vista panorâmica para a Igrejinha da Pampulha, o espaço tem projeto assinado pelo proprietário Diogo Manfredini, que também idealizou a parrilla, que é destaque. O “Bebedouro” de BH foi inspirado no homônimo de Curitiba.





ECOLOGIA

árvore vitaminada





Qualquer curioso sabe que as árvores de regiões frias precisam (em média) de cinco vezes mais tempo do que em regiões tropicais para alcançarem sua maturidade. Isso traz vantagem, por exemplo, para o Brasil na produção de celulose e madeira. Mas, parece, isso acaba de ir para o brejo. É que os europeus levaram da Ásia uma planta chamada polônia que, em apenas um ano, alcança diâmetro acima de um metro. O nosso consolo é que, com isso, a preservação da Amazônia ficou mais fácil.





EXPOSIÇÕES

Autismo, SP Arte e Coletiva





No mês da conscientização sobre autismo, BH recebe, de 25 a 30 de abril, a exposição “Natureza Viva: a arte por trás da memória”, que incentiva a inclusão de artistas neurodiversos na cena cultural da capital mineira. A mostra apresenta obras de Lucas Ksenhuk, que retrata, por meio de pinceladas marcantes e precisas, histórias e memórias sob seu olhar. A entrada é gratuita e pode ser visitada, das 8h às 18h, na FIEMG, em uma iniciativa da Empresa 1, Consulado do Canadá no Brasil e Clínica Florescer.





Artistas expostos na SP-Arte estão em cartaz em BH na Mostra Maa, na Mitre Galeria, entre eles: Alice Ricci, Davi de Jesus Nascimento, Isa do Rosário, Éder Oliveira, Hariel Revignet, Sebastião Januário, Wallace Pato, Marcos Siqueira, Jess Vieira e Marcos Siqueira. Obras dos mesmos artistas fizeram parte do stand da galeria no SP-Arte, que aconteceu no início do mês. A curadoria é de Luly Lage e Marcel Diogo e a mostra começa nesta terça-feira, 18, e pode ser vista de terça a sexta, das 10h às 19h. A Mitre Galeria fica na Rua Tenente Brito Melo, 1217, Barro Preto.





Lúcia Castanheira abre hoje exposição coletiva com trabalho dos artistas de seu ateliê. Intitulada “Pequenos formatos”, a mostra estará de hoje até 15 de maio, na galeria do Minas Tênis Clube. Participam: Ana Verona, Alexandre Capuano, Carol Verona, Cecília Rubinger, Evelyne Caristo, Gládina Procópio, Jussara Matta, Kátia Gonzalez, Lenice Pitanguy, Letícia Moretzsohn, Lílian Rebehy, Luiza Lauria, Marina Gallerano, Margareth de Sá, Mônica Matta, Myrian Osório, Rafael Castro, Regina Rohlfs, Rogério Gois, Samira Jorge, Tereza Aguilar e Titita Gontijo





CORRIDA DE RUA

para celebrar





O Grupo Patrimar promove corrida de rua, hoje, para celebrar seus 60 anos. O evento é uma das ações que serão realizadas ao longo de 2023 em comemoração ao aniversário da empresa. A “Grupo Patrimar Run” é para toda a família e tem corrida de 5km e 10km, além das opções que podem incluir toda a família, como caminhada de 2km, cãorrida e caminhada infantil. O evento acontecerá entre 7h e 10h, hoje, na Lagoa Seca,

no Belvedere. Nesta primeira edição, o Grupo Patrimar Run terá diversas atividades, como show, aulas coletivas de alongamento e funcional em parceria com a BodyTech, degustações de produtos, recreação infantil, espaço pet, uma área de gastronomia, além de outras experiências.





PRONTA-ENTREGA

avanço salutar





A moda vendida em pronta-entrega para o atacado (da confecção para a loja e com entrega imediata do produto comprado), em BH, durante muito tempo, foi considerada (pelos esnobes, claro) como o patinho feio do assunto. Depois, a realidade do mercado

foi abrindo o caminho para essas marcas. Atualmente,

a pronta-entrega puxa as vendas do setor na capital. Por isso mesmo, nesse

Minas Trend teve espaço amplo e bonito, desfile interno com as grifes desse sistema (TD e SClub) e

os consultores de moda

(que agenciam as vendas e são link essencial nessa cadeia da moda mineira) foram convidados para a feira & eventos paralelos. Um avanço e tanto.





PICASSO

festa post-mortem





Os cinquenta anos de morte de Pablo Picasso está movimentando as artes no mundo inteiro. Na terra do pintor, o único museu em sua homenagem inaugurado com sua presença, em Barcelona, vai estender o assunto até o final do ano. Na França, onde se estabeleceu durante quase toda a vida, idem. Já na Alemanha e na Suíça, as homenagens foram convulsionadas pelo debate sobre a ‘toxicidade de Picasso para as mulheres’, levantadas por feministas. Isso porque ele as amava, homenageava e pintava. Imaginou se ele, realmente, as odiasse? Estaria cancelado – no além-túmulo.





MARGARIDAS

choram





Nas últimas semanas, as notícias sobre avanços da Inteligência Artificial (IA) falaram até da capacidade desses robôs detectarem uma gripe pelo tom da voz do paciente ou seu grau de depressão ao analisarem o teor de suas conversas nas redes sociais. Inacreditável. Mas o momento ternura foi a criação de aparelho que descobriu a linguagem das plantas, detectadas em ondas subsônicas. Elas choram, se alegram e até se estressam.





E-COMMERCE

pegadinha da blusa





Acuado pelas intensas manifestações do varejo nacional, o governo acabou anunciando medidas para minimizar os efeitos das vendas, sem impostos, feitas principalmente pelos aplicativos asiáticos em território brasileiro. A pegadinha é que a base desse controle será a fiscalização – e todo mundo sabe como a sonegação é combatida por aqui. Sem contar que a medida provisória para regular o assunto nem tem data para entrar na pauta (já conturbada) do Congresso Nacional.





ARGENTINA

morando no saguão





Quem chega da Argentina conta horrores da miséria do país – visível em todos os lugares, inclusive no aeroporto. Centenas de sem-teto acampados por lá, famílias inteiras e alguns há mais de quatro anos. Moram no saguão. Os turistas, às vezes, tem que ficar entre eles até a abertura da sala de embarque. E retornam com um medo danado daqui ficar assim também, caso a inflação se descontrole.





POR AÍ...





>> O presidente da Fiemg, Flávio Róscoe, chegou mais cedo ao Minascentro para a abertura da Minas Trend e foi ver como estavam correndo as coisas por lá. Dinâmico como sempre, visitou alguns estandes e conversou com expositores. Estava acompanhado do presidente do Sindivest-MG, Rogério Vasconcellos, e da presidente da Câmara da Moda, Mariângela Marcon. À tardinha, voltou para o Imersão Indústria, mas foi ausência sentida na coletiva de abertura.





>> A movimentação do circuito da moda foi intensa em razão da Minas Trend. Além das novas iniciativas para o setor, a coletiva de imprensa no Minascentro teve momento-homenagem para Marcelo Souza e Silva (leia-se CDL e Sebrae), que fez aniversário na terça-feira. Com direito a aplausos da turma.





>> A Fuliban assinou convênio com a Associação Médica de MG/Betim para atendimento gratuito nas áreas carentes da cidade. Serão feitos através de adesões voluntárias dentro do Programa Clube da Saúde. As assinaturas foram firmadas por Frederico Aburachid (Fuliban) e pelo médico José Saliba (AMM\Betim).





>> Um dos estandes mais bacanas da Minas Trend abrigou as bolsas assinadas por Celso Afonso e Priscila Torres – que herdou o talento da mãe, Monica Baptista (ex-Torres), no assunto. Ela agora se dedica à panificação natural caseira.





>> Beth Curi deu rasante em Cabo Frio, aproveitando o feriadão de Semana Santa, e acabou dando uma esticada por lá com a família. Junto com eles, o ator Carlos Nunes – dando um tempo na sua apertada agenda de espetáculos teatrais.





>> Renata Araújo apresenta seu show Vivências, dia 4 de maio, no Cine Theatro Brasil Vallourec. Os ingressos já estão à venda.