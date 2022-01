Calor do sul

(foto: Fotos: Amarante do Brasil/Divulgação)



Eduardo Amarante não para de criar. Há pouco mais de um ano, criou a Amarante do Brasil, em plena pandemia, depois de período de profunda reflexão. O isolamento imposto pela COVID-19 trouxe à tona os valores mais importantes para o estilista, que elegeu o amor como guia para suas decisões e criações.

Incorporada ao gigante grupo La Moda, a marca lançou várias coleções no último ano, que foram sucesso de venda. Cada uma delas foi inspirada na diversidade e pluralidade da mulher brasileira. Desde que criou a nova marca, o estilista passou a criar coleções inspirado em estados brasileiros. Bahia, Paraíba e Minas Gerais foram algumas das locações e referências para cápsulas criadas por Amarante. A última, uma collab com a top Fernanda Motta, veio coroar o momento vivido pelo estilista, queridinho de celebridades como Vírginia, Eliana, Juliette, Elba Ramalho e Paula Fernandes, e se inspira no estado de Santa Catarina.





Ano especial

“É incrível ver um sonho se materializar e superar as expectativas. A Amarante do Brasil nasceu e cresceu em um momento muito desafiador, comprovando que quando seguimos nossos valores e intuição as ideias prosperam. A collab com a Fernanda veio comprovar e fechar um ano especial, apesar dos inúmeros desafios e problemas enfrentados globalmente. Agradeço todos os dias”, diz Eduardo.





A coleção propõe um verão mais elegante, sem perder a exuberância e exageros de volumes propostos pelo estilista e que estão na tendência do momento. Rendas, mangas bufantes, aberturas laterais no tronco – um estilo do antigo maiô engana mamãe –, dominam a coleção. A cartela de cores traz tons que vão do intenso vermelho ao off-white e nude, prometendo agradar a um público seleto e diverso. As estampas surgem em três motivos: floral, arabescos e frutos do mar. Destaque para os brilhos que marcam presença em peças como vestidos longos e conjuntos de saia e top. Os bordados também são a bola da vez, e aparecem em inúmeras peças da coleção.





Seja nos modelos longos ou nos curtos, as saias rodadas são uma constante. Em alguns modelos curtos, a barra tem terminação em bico de renda guipir. Além dos vestidos frente única, nas composições com saia, a parte de cima são tops com babados ou sutiãs em modelo cortininha e amarrações trançadas no abdome. Pode-se dizer que é uma moda para jovens de corpos esculturais.