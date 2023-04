Minas Trend destaca potencial de BH para lançar tendências

O Museu da Moda participará da programação deste ano do evento, sediando palestras (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Já não sei mais do tempo em que diretores da moda no estado apareceram na Redação para tratar comigo de um projeto ambicioso e absolutamente necessário: a criação de uma grande feira da moda mineira, que teria não só estandes de lançamento, como desfiles, palestras e tudo o mais que pudesse acrescentar ao cenário das confecções mineiras que estavam começando a disputar o comércio nacional.









A 29ª edição do evento chega com o tema “A Moda no Horizonte”, que sugere ampliar a visão dos negócios, uma vez que o Minas Trend vem com uma pegada mais diversa e intensa. O novo conceito une os diferentes sentidos de horizonte para dar protagonismo às principais temáticas da campanha: a moda e a cidade.





“A ideia é mostrar que o alcance como marca e evento de negócios está cada vez maior, com uma programação mais intensa, mais diversificada e em mais lugares da cidade, ampliando a informação e alcançando mais pessoas. A ‘Moda no Horizonte’ também pode trazer a ideia de mais oportunidades e infinitas possibilidades”, ressalta Mariângela Miranda Marcon, presidente da Câmara da Indústria do Vestuário e Acessórios da FIEMG e presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Juiz de Fora.





Desses novos horizontes foi concebido o Minas Trend Now: oportunidade para que marcas de pronta-entrega também participem do evento, e a extensão das atividades em outros espaços, com palestras e workshops abertos ao público sendo realizados em locais como P7 Criativo, MUMO - Museu da Moda, entre outros.





Para o 29º Minas Trend, o horizonte montanhoso da capital se mistura com a arte. Quem anda pela cidade pode comprovar de perto. Seja no grafite das empenas, na arte dos museus, na arquitetura moderna ou nas produções de uma indústria criativa fervilhante. E é isso que o Minas Trend faz pelo mercado da moda, apresentando as tendências que vão estar nas ruas e fortalecendo toda a indústria.





A diferença da proposta inicial é que a promoção durava uma semana. O que representava um alto custo para os participantes. Agora ela dura apenas três dias, mas nem por isso deixa de receber lojistas e compradores de todo o país.