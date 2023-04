O joalheiro Diego Percossi Papi em seu ateliê, em Roma (foto: Diego Percossi Papi/divulgação)





A Casa Fiat de Cultura está promovendo a exposição da artista Valentina Vannicola, que se propõe a registrar “A divina comédia” em seus trabalhos. Deu a eles a temática “O inferno de Dante”, inspirada em um dos mais importantes livros da literatura mundial, obra-prima do florentino Dante Alighieri (1265-1321).





Joia inspirada em "A divina comédia" (foto: Diego Percossi Papi/divulgação)





O artista e sua família são mundialmente conhecidos pelas joias com estilo único e inconfundível criadas em seu ateliê, em Roma, a poucos passos do Panteão.





Com sabedoria e habilidade, eles trabalham metais e pedras com reinterpretação altamente personalizada da antiga técnica cloisonné.





Essas criações são um símbolo do artesanato, da criatividade e do estilo italianos, expressão genuína do patrimônio artístico e cultural daquele país.





Figuras mitológicas evocam o universo de Dante Alighieri (foto: Diego Percossi Papi/divulgação)





Conduzido por joias e objetos de arte embelezados com pedras e pérolas, o público faz uma viagem especial por“A divina comédia”.





Poesia, arte, história, ciência, matemática, política e humanidade se fundem nas páginas do poema, cuja mensagem é universal.





O joalheiro italiano, reconhecendo o valor dessa obra literária, quis homenagear o grande escritor do “dolce stil novo” por meio de criações maravilhosas, capazes de evocar sensações e emoções únicas, por meio das cores e do simbolismo.





“A imaginação de Dante é visual”, escreveu Thomas Stearns Eliot. De fato, Diego Percossi Papi tem sido capaz de materializar com grande habilidade a imaginação do escritor através de sua arte, criando um diálogo convincente entre joias e literatura.





Na exposição em cartaz em Madri, peças, instalações e elementos fotográficos interpretam, à sua maneira, acontecimentos, protagonistas e metáforas descritas por Dante Alighieri.





Caronte, as Erínias e o Minotauro, com suas figuras imponentes e decorações aterrorizantes, representam o inferno. No purgatório, inveja, raiva, avareza e admiração são os pecados mais temidos.





No paraíso, Beatriz abre a porta para o céu iluminado por estrelas e peças brilhantes, cuja luz nos acompanha até o final dessa jornada.