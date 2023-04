Idosos também podem apresentar transtorno bipolar

A vida do pintor Van Gogh foi marcada pela depressão, que, acredita-se, era fruto do transtorno bipolar (foto: Van Gogh Museum/AFP)

O Dia Mundial do Transtorno Bipolar, 30 de março, é também a data de aniversário do pintor Vincent Van Gogh (que eu adoro), diagnosticado como possível portador desta condição da saúde mental. O objetivo deste dia é chamar a atenção da sociedade para questões relacionadas ao distúrbio.









De acordo com Tais Fernandes, psicóloga do Grupo Said, empresa de cuidadores de idosos, o diagnóstico ocorre com maior prevalência na adolescência e na fase adulta, e em menor escala em crianças e idosos. Porém, incide também sobre essas faixas etárias.





A Fundação Allan Kardec informa que, no caso da terceira idade, a doença atinge de 10% a 25% dos idosos.. O quadro se caracteriza por oscilações, com momentos depressivos e outros de mania ou hipomania.





“Existem dois tipos de transtorno bipolar, o 1 e o 2. No primeiro, a pessoa passa por momentos de depressão e de mania. No segundo, há momentos de hipomania e depressão”, afirma Tais Fernandes.





Nos episódios de depressão, o idoso tende a se isolar e procura ficar mais na cama, muitas vezes há perda de apetite e alterações no sono.





Nos momentos de hipomania, o paciente costuma ficar mais alegre, um tanto eufórico, com bem mais energia do que o habitual.





“Na mania, ele tem excitabilidade e euforia mais intensas, com risco de adotar condutas que o coloquem em risco. Para que esses episódios sejam classificados dentro da bipolaridade, é necessário que os sintomas persistam por no mínimo quatro dias”, detalha a psicóloga.





Tais ressalta que a família e os cuidadores do idoso precisam compreender que também são afetados pelos sintomas, pois participam da rotina daquela pessoa e acompanham o decorrer dos episódios.





Outro ponto importante: é necessário seguir os cuidados indicados pelo especialista. Em caso de medicação, cuidar para que os remédios sejam tomados de forma correta.





“O Grupo Said propõe um olhar humanizado em relação à terceira idade. Dedicamos aos idosos o melhor cuidado para que eles se sintam amparados e compreendidos em todas as instâncias. Estamos sempre dispostos a cooperar para o desenvolvimento deles, além de ouvir família e cuidadores”, finaliza a psicóloga.





Com quase duas décadas de trajetória, o Grupo Said oferece atendimento domiciliar a idosos e pessoas com necessidades especiais. Atendimentos também podem ocorrer em hospitais, por tempo determinado. As equipes contam com cuidadores, enfermeiros, médicos, psicólogos e nutricionistas, além de ambulâncias para remoções simples ou emergenciais.