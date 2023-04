Transferência de gordura é realizada conjuntamente com lipoaspiração (foto: Pixabay/reprodução)

Tratamentos de contorno corporal são procedimentos estéticos que visam remover gordura, tonificar a pele e melhorar as proporções do corpo. Um dos procedimentos mais populares é a transferência de gordura. Tratamentos de contorno corporal são procedimentos estéticos que visam remover gordura, tonificar a pele e melhorar as proporções do corpo. Um dos procedimentos mais populares é a transferência de gordura.









O procedimento, geralmente, é realizado em conjunto com a lipoaspiração para remover a gordura indesejada.





O processo começa com a remoção de gordura por meio da lipo. A gordura é purificada e preparada para ser injetada. O procedimento de transferência é feito com anestesia local ou sedação consciente e pode levar algumas horas para ser concluído.





O especialista listou benefícios da transferência de gordura. Confira a seguir:





1. Resultados naturais

Como a gordura é retirada do próprio corpo do paciente, o resultado é mais natural do que implantes artificiais.





2. Aparência

A transferência de gordura pode melhorar a aparência do corpo, adicionando volume e melhorando as proporções.





3. Recuperação

O tempo de recuperação da transferência de gordura, geralmente, é mais rápido do que outros procedimentos cirúrgicos, como a colocação de implantes.





4. Rejeição

Como a gordura é retirada do próprio corpo do paciente, não há risco de rejeição ou de reação alérgica.





O doutor Sabath informa que os resultados da transferência de gordura, geralmente, duram vários anos, mas podem ser afetados por mudanças do peso ou envelhecimento.





Para manter esses resultados, é importante manter estilo de vida saudável e continuar a cuidar do corpo após o procedimento.





“Como em qualquer cirurgia, há riscos – infecção, sangramento e formação de coágulos, entre eles”, afirma Hugo Sabath. “É importante escolher um cirurgião plástico experiente e qualificado para realizar o procedimento, além de seguir todas as instruções de cuidados pós-operatórios para minimizar riscos e maximizar resultados com total segurança”, finaliza.