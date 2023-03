A cada dois minutos, um homem brasileiro faz cirurgia plástica

A vaidade masculina está sempre em alta. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) informa que a cada dois minutos, um homem se submete a esse procedimento. O homem moderno tem mudado bastante. De acordo com pesquisa recente, ele tem se esforçado para participar do dia a dia da família, auxiliar nas tarefas de casa se e preocupado com a aparência. A vaidade masculina está sempre em alta. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) informa que a cada dois minutos, um homem se submete a esse procedimento. O homem moderno tem mudado bastante. De acordo com pesquisa recente, ele tem se esforçado para participar do dia a dia da família, auxiliar nas tarefas de casa se e preocupado com a aparência.









• Lifting facial (ritidoplastia) – Promove o reposicionamento das estruturas da face, eliminando a flacidez e a pele excessiva. Recomendado para homens que apresentam rugas de expressão e o excesso de pele que dá o aspecto de cansado.





• Blefaroplastia (cirurgia das pálpebras) – Elimina o excesso de pele e gordura nas pálpebras superiores e inferiores, proporcionando olhar mais descansado e rejuvenescido.





• Preenchimento facial – Consiste na aplicação de ácido hialurônico em regiões com sulcos, aperfeiçoando o contorno do rosto e dando a ele formato mais harmônico.





• Aplicação de toxina botulínica – Muito procurada para amenizar as rugas e linhas de expressão.





• Lipoaspiração – Através de uma cânula, o cirurgião trata o excesso de gordura nas regiões do abdômen, dorso, culotes, parte interna das coxas, braços e papada, conferindo contorno corporal mais harmonioso.





• Rinoplastia – Altera o formato do nariz, que costuma constranger e incomodar o paciente. O procedimento começa antes mesmo do ato cirúrgico, quando o cirurgião plástico deve entender e modular as expectativas do paciente.





• Transplante capilar – Além do transplante de unidade folicular, há a técnica de extração de unidade folicular, em que folículos capilares são retirados livremente de uma área doadora, o que pode ser feito pelo cirurgião ou por um robô. Após a remoção, os enxertos são cuidadosamente preparados para a implantação e colocados para atingir o melhor ângulo, direção e padrão no local do enxerto.





• Mentoplastia – Procedimento cirúrgico para remodelar o queixo utilizando-se implantes (aumento) ou o respectivo osso, por intermédio de fraturas que podem avançar ou retroceder o mento. O cirurgião plástico pode recomendar a cirurgia do queixo junto da cirurgia do nariz, de modo a atingir proporções faciais equilibradas. Isso porque o tamanho do queixo pode aumentar ou diminuir o tamanho percebido do nariz.





• Otoplastia – Cirurgia para correção das deformidades da orelha. Uma das mais comuns, a orelha em abano, causa grande transtorno psicossocial, principalmente nas crianças. A cirurgia pode ser realizada com anestesia geral ou local, o procedimento costuma durar entre uma e duas horas.





• Prótese de peitoral – As próteses são feitas de silicone, mas não como a prótese de mama. Elas são de silicone sólido, com afinco que varia para imitar o tecido muscular. Implantes mamários têm uma cápsula e são preenchidos. Por isso, são distintos visual e sensorialmente daqueles utilizados em homens.





• Prótese de panturrilha – Cirurgia realizada com anestesia peridural, geral ou ráqui. O procedimento dura cerca de uma hora e o paciente fica no hospital por cerca de 24 horas. Baseia-se na inserção de uma prótese de silicone em gel na panturrilha, através de um corte na região posterior do joelho, de 2 centímetros a 3 centímetros. É feita uma “bolsa” ou descolado um espaço acima do músculo, então é inserido o implante e é realizada a sutura da incisão.





• Ginecomastia – É o nome científico dado ao crescimento anormal das mamas nos homens. A alteração ocorre devido ao uso de medicações, drogas, anabolizantes, genética e a síndromes sexuais. A cirurgia retira o excesso de tecido glandular e/ou tecido gorduroso.