Técnica de camuflagem de cicatrizes tem dado bom resultado

As cicatrizes no corpo costumam não ser marcas agradáveis para quem as leva. Algumas remetem a circunstâncias terríveis; outras interferem na autoestima, principalmente das mulheres. Deixar a pele exposta é um desafio. E poucos sabem que existe uma técnica que pode resolver o problema: a camuflagem de cicatrizes.









Fernanda presenciou muitas histórias durante seus anos na profissão. Recentemente, um senhor presenteou a esposa com o procedimento de camuflagem, porque ela já não podia mais usar parte das roupas devido à cesariana.





“Já atendi dezenas de mulheres na mesma situação. O pós-parto pode trazer muita delicadeza para a alma e para o corpo, e as cicatrizes não aliviam”, diz Fernanda. “Ele comentou comigo que a esposa deu à luz, para sua felicidade, mas não se sentia bem com o corpo por causa das cicatrizes. Então, o marido optou por oferecer-lhe o procedimento”, conta a especialista, dizendo que foi um dos momentos mais bonitos que presenciou em sua carreira.





Com a chegada da temporada de praia, as inseguranças aparecem. “Mulheres com cicatrizes e estrias não têm liberdade de escolher o biquíni. Elas querem um determinado modelo, mas sempre optam por outros que ajudem a cobrir e esconder as marcas”, observa Fernanda Jaffre.





O procedimento segue os mesmos princípios da micropigmentação. Utiliza máquina de tatuagem, que aplica um pigmento na camada superior da pele. Pode ser usado em diferentes tipos de cicatrizes, independentemente do tamanho ou origem, sendo eficaz em todos os casos.





Há quem tenha medo da cor da micropigmentação e de como isso se refletiria no corpo bronzeado no verão, mas a especialista deixa claro que não é bem assim, afirmando que o resultado é sempre muito satisfatório. “Já vi pessoas entrarem com muito trauma e baixa autoestima no consultório; após o procedimento, saíram felizes com o corpo”, diz.





A camuflagem de cicatrizes pode impactar diretamente na autoestima da pessoa, proporcionando-lhe a coragem e a segurança que lhe faltam para se sentir bem com seu corpo. “Tenho muito orgulho de trabalhar com essa técnica. Tocamos o exterior do corpo, mas também trabalhamos a alma. É gratificante ver o sorriso dessas mulheres que carregam tantas histórias. Amo o que faço”, declara a especialista.





Fernanda Jaffre também é palestrante em convenções de beleza no Brasil e no exterior. Além disso, dá aulas nos Estados Unidos para ensinar a técnica.