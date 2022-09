Criança pode usar lentes de contato?

Com o uso excessivos de telas durante a pandemia, casos de miopia tiveram aumento expressivo (foto: Reprodução)

Mais uma epidemia aqui no país, mas desta vez é de miopia, principalmente em crianças e jovens com menos de 19 anos. Estudos mostraram que o aumento significativo do uso de telas durante a pandemia – lembrando que antes ele já era bem exagerado – afetou fortemente a visão dessa faixa etária. Para os especialistas, isso já é uma epidemia. Mais uma epidemia aqui no país, mas desta vez é de miopia, principalmente em crianças e jovens com menos de 19 anos. Estudos mostraram que o aumento significativo do uso de telas durante a pandemia – lembrando que antes ele já era bem exagerado – afetou fortemente a visão dessa faixa etária. Para os especialistas, isso já é uma epidemia.









Esse crescimento é resultado do uso excessivo de telas e a diminuição de atividades ao ar livre. A estimativa é que, em 2050, mais da metade da população mundial tenha o problema de visão, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).





Como as crianças e jovens estão cada vez mais vaidosas, a procura tem sido grande pelo uso de lente de contato. “No consultório, vejo cada vez mais crianças e adolescentes desenvolvendo miopia e cada vez mais cedo. Por isso, as lentes de contato também têm se popularizado nesta faixa etária”, afirma a oftalmologista Cláudia Del Claro, chefe do Departamento de Lentes de Contato do Hospital de Olhos de Florianópolis e porta-voz da campanha Setembro Safira, que busca conscientizar as pessoas sobre a importância do uso correto das lentes.





Segundo a médica, não há limite de idade para o uso das lentes, mas, para crianças de 1 a 5 anos, elas são recomendadas apenas para tratamentos como a ambliopia (“olho preguiçoso”), situações de afacia (ausência do cristalino), catarata congênita, alta miopia, alta hipermetropia e astigmatismo, entre outros. Nas mais velhas, as lentes passam a ser uma alternativa aos óculos por facilitar a prática de esportes, ampliar o campo de visão e melhorar a autoestima, principalmente entre os adolescentes.





O grande problema do uso de lente de contato por crianças é o ato de colocar e tirar a lente. Muitos não conseguem fazê-lo e têm aflição de deixar o adulto colocar o dedo próximo ao seu olho. Por isso, o mais recomendado é o uso de óculos.





A jovem Bianca Saliba Di Thomazo tem miopia desde os 9 anos, e passou a usar lentes de contato no ensino médio por causa as lentes grossas dos óculos. Teve alergia no início, mas não desistiu. Quando adaptou, não usava 100% da maneira correta: nadava e dormia com elas e acabou machucando a córnea num passeio a uma cachoeira.





Cerca de 90% dos usuários de lentes fazem uso de maneira errada. Não lavam as mãos antes de manipulá-las, não limpam as lentes direito, dormem com elas, nadam no mar do mar, piscina e chuveiro. A negligência com higiene ou rotina de cuidados entre jovens é comum. Por isso, o uso de lentes nesta faixa etária exige um compromisso da parte deles e atenção redobrada por parte dos pais.





Os jovens precisam ter consciência de que não poderão usar a lente o tempo todo, que continuarão a usar óculos parte do tempo. Por outro lado, é de fundamental importância o envolvimento dos pais, eles precisam estar de acordo e se responsabilizar também pelos cuidados no uso das lentes. Devem participar dos testes, aprender a manuseá-las e receber as orientações junto com seus filhos.