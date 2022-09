Bazar beneficente Flores & Sabores vai reunir artesanato e gastronomia

Compotas ganharam embalagens coloridas (foto: Acervo pessoal)

São muitas as instituições que precisam de ajuda financeira. Em sua maioria são organizações sérias que ajudam crianças, idosos, dependentes químicos, pessoas com doenças graves que vêm a Belo Horizonte para passar por algum tratamento, etc. Já é sabido que se essas casas de apoio dependerem do governo fecham suas portas e os necessitados ficam a ver navios.





Graças a Deus, igrejas, empresas particulares e anjos se levantam na sociedade para fazer ações independentes que visam arrecadar recursos para ajudar uma ou outra dessas instituições. Cabe a nós, imprensa, dar voz e visibilidades a essas pessoas, em uma tentativa de ajudá-las em seus trabalhos.





Arranjos são preparados com esmero (foto: Acervo pessoal) A Paróquia Nossa Senhora de Fátima abraça várias causas, e lá tem um time de mulheres incansáveis no trabalho de arrecadação de recursos. Édel Piroli é uma delas. Para quem não a conhece, Édel é cozinheira de mão cheia, sua filha, Karen Piroli, herdou seu talento e dom e aprendeu com ela muito do que sabe na gastronomia. Karen foi uma das sócias do bufê Bouquet Garny, ao lado de Agnes Farkaswolgyi, e hoje tem o Empório Aikka, que trabalha com alimentos orgânicos.





A dinâmica Edel arregaçou as mangas, convidou um time de amigas que trabalham com artesanato variado, de qualidade e bom gosto, e fará, na terça-feira (27/9), das 14h às 20h, no salão de festas de seu prédio, em Lourdes, o Flores & Sabores, uma tarde beneficente de vendas especiais para as obras sociais da paróquia, que é comandada pelo padre Fernando Lopes.





Não precisamos dizer que o espaço ficou pequeno para o número de pessoas que abraçaram a causa. Quem passar por lá, encontrará as deliciosas compotas, molhos, geleias e arranjos florais feitos por Edel Piroli com ajuda das amigas Marília Santa e Telma Brandão; produtos do empório Aikka; jogos americanos de Alessandra Porcaro; imagens pintadas do ateliê Lu Diniz; colares de mesa de Fabiana Marinho; bolsas bordadas por Anna Emília Porto; panos de prato da Artes 3 Marias; bolos caseiros Carlota, de Carla Damasio; porta-guardanapos de Silvia Moreira; toalhas de Rosângela Assis; imagens customizadas de Cláudia Guedes; sequilhos de Tânia Márcia; molhos diversos do Empório Vila Mineira; toalhas de mesa de Katita Aguiar; peças em crochês de Marília Santa; adornos da Arti & Karati e velas artesanais de Lúcia Correia.

FLORES & SABORES

Terça-feira (27/9), das 14h às 20h, na Rua Felipe dos Santos, 335, Lourdes. Com sorteio de prêmios.