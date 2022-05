Confira dicas para manter as roupas de festa sempre novas no armário

Ao guardar um vestido de festa, evite a claridade da iluminação artificial, que pode descolorir a peça (foto: Henrique Gualtieri/Divulgação)



Depois de dois anos de pandemia, os vestidos de festa, geralmente utilizados em casamentos, formaturas e outras comemorações, ficaram por um bom tempo guardados nos armários. Com a retomada de eventos sociais, muitas pessoas podem ter surpresas desagradáveis na hora de tirar a peça do guarda-roupa para uma festividade. O que muitos se perguntam é qual a forma correta de cuidar dos mais diversos tipos de roupas de gala, como os de modelos lisos, com pedrarias,

transparências, rendas, bordados e outros atributos, que dão um toque especial à peça, para manter a cor, a qualidade da fibra e a vida útil, evitando as famosas manchas amareladas ou até mesmo de mofo?

1. Como preservar no armário? Ao armazenar o vestido, evite a claridade da iluminação artificial (lâmpada). Se a luz bater diretamente na roupa, ela pode descolorir a peça e deixá-la amarela. A cada três meses, recomendamos que tire o item do guarda-roupa e coloque para tomar sol e arejar. É importante guardar a roupa sempre limpa e em sacos de TNT, nunca em capas de plástico, que podem contribuir com a proliferação de mofo ou causar manchas amarelas com o passar do tempo.

2. Se manchar, qual a ação imediata tomar para evitar danos? É importante remover o excesso do produto com um guardanapo ou pano branco, sempre seco e limpo. Não é necessário utilizar produtos caseiros, como o vinagre, por exemplo. O correto é enviar para uma lavanderia especializada para que possam fazer o processo de retirada de mancha com as técnicas e produtos adequados.

3. Pode passar ou não? O vestido pode ser passado, mas deve haver um cuidado muito grande. Dependendo do tipo de tecido, o ferro não pode estar em uma temperatura muito quente, pois pode danificar a peça. Também devemos nos atentar aos adereços. Por isso, é importante verificar a etiqueta da peça, seguindo as orientações com relação à temperatura do ferro.

4. O que fazer se ele mofar ou amarelar? Se o vestido estiver mofado, o ideal é lavar a peça com cuidado e produtos específicos. Os produtos neutros são os mais indicados para lavar as peças, pois é necessário levar em conta o tipo de tecido e as fibras mais delicadas.

5. O que fazer para tirar manchas de guardado? Não se deve usar produtos clorados e utilizar o mesmo procedimento dos cuidados de peças mofadas. O ideal é procurar uma lavanderia profissional.

6. E para tirar cheiros? Dentro do armário, você pode colocar os capturadores de odor. Mas lembre-se: coloque a peça para tomar sol, mas não deixe o dia inteiro em exposição, pois isso pode danificá-la.

7. Qual a melhor forma de lavar? Cada peça precisa ser avaliada por um profissional para verificar como ela deve ser higienizada. Dependendo do tecido e da fibra, existe uma indicação, e é importante verificar as especificidades de cada uma delas na etiqueta. Existem diferentes tipos de lavagens. A limpeza com água, que é mais conhecida, e a limpeza a seco. Para garantir o melhor tratamento para sua peça, dê preferência para a limpeza em lavanderias especializadas.

8. Como tirar manchas de suor, desodorante e antigas? Depende do tipo do tecido do vestido. Se for uma peça feita em seda, não pode ser lavada na água quente, somente com detergente neutro. Nunca guarde a peça suja, sem remover as manchas, pois isso compromete o tecido podendo causar manchas que são mais difíceis de serem retiradas.

9. Como evitar que o tecido “apodreça”, resseque e fique mais frágil? Entre todos os cuidados citados acima, para que a peça não danifique, coloque no sol, mas não por muito tempo. Siga as orientações de armazenamento e conservação da peça, para que o vestido esteja sempre com aspecto de novo. Também é possível investir em serviços de revitalização em lavanderias.

10. Como limpar e higienizar itens de camurça? As peças de camurça necessitam de atenção especial constante. Se for lavada incorretamente pode ocasionar riscos e manchas. Não tente retirar as manchas mais difíceis em casa. Mande-as para lavanderia, ao menos uma vez ao ano, e nunca guarde as roupas sujas, pois isso dificulta e compromete o serviço de limpeza. Por ser sensível, a camurça não pode ser exposta à luz, seja ela natural ou artificial, pois pode desbotar com maior facilidade. Os sacos plásticos são os grandes vilões das roupas de camurça. Utilize as capas de TNT.