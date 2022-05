Etiqueta gaúcha cria coleção de luxo em couro diferenciado

Couro de cobra python retorna à cena fashion e volta com estilo, prometendo ser o hit do inverno (foto: FOTOS: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO)

Beleza e propósito são conceitos indissociáveis na St. Trois, etiqueta gaúcha, que, por isso, prega pelo tripé do futuro: práticas sustentáveis, impacto social e reverência às origens. Primando por peças eternas, a favor do movimento slow fashion, elas são feitas a mão por um time de artesãs especializadas em couro no ateliê próprio da marca. Gabriela Trois faz moda para ser parte da memória afetiva de suas clientes, com roupas que passam de mãe para filha. O couro e as peles naturais de alta qualidade e certificação de origem permitem, aliados a criações atemporais, que a peça perpasse gerações.









Com um olhar mais over, Gabriela Trois apostou em recriar algumas peças retrô clássicas, como minissaia, croppeds, jaqueta perfecto e visual college, além de inovar em criações autorais.









Paleta de cor, mais ousada nesta coleção, contempla também cores vibrantes, como o vermelho

Famosas nos anos 1990, as jaquetas jeans oversized voltaram e ganharam um novo olhar em couro e python nas mangas e na barra. Já as calças jeans contemplam a matéria-prima em bolsos e joelheiras. No máxi, os casacos de pele de raposa são os destaques do inverno. Compostos por gomos em toda a sua extensão, estarão disponíveis nos formatos longo, três-quartos e curto.





Já a aposta-chave para combinar looks requintados em dias frios é a gola de pele de raposa. O comfy & cool também segue nesta coleção, com jaquetas e calças de estilo boxer e sport chic, além das blusas de tricot. O clássico se apresenta em muitas peças atemporais, com toque urbano contemporâneo, para ser usado de dia e à noite.





O couro de cobra python retorna à cena fashion e volta a ser o queridinho das mulheres com estilo, prometendo ser o hit do inverno, além de figurar no centro das apostas de tendências desta estação. Entre as matérias-primas que são o DNA da marca, também está presente o couro de cabra nas versões liso, stretch e a estampa em relevo de croco. As peles naturais de raposa, coelho e chinchila, já tradicionais nas coleções de inverno, além das peças em tricô, sempre acompanhadas de detalhes em couro, pele ou python.





Entre as 90 peças, a Savage é composta por trench coat longos; parkas; jaquetas perfecto, slinfit e oversized; blazer cropped; casacos e coletes de pele; calças montaria, em couro e pantacourt; minissaias, saias mídi e de babados; tricôs; vestidos; t-shirts, tops e acessórios como golas de pele, punhos de pele e cinto de couro.





A paleta de cor, mais ousada nesta coleção, contempla o eterno preto, o branco perolado, o cinza metalizado, o doce de leite e o rum. As cores vibrantes magenta, vermelho, azul clássico, metalizado e geológico, além do guacamole.