Consultora de moda seleciona quatro tendências para este inverno

Bota branca estilo galocha e com solado tratorado deve ser um dos ícones deste inverno (foto: Divulgação)

O tempo e a economia me ensinaram uma coisa bem preciosa: manter um guarda- roupa só de peças e cores combináveis. Com isso, as roupas são sempre usáveis, para não dizer atuais. Para quebrar um pouco a mania, é bom comprar uma ou outra peça que esteja na última moda – e que não vai durar mais do que umas duas estações.









Neste inverno, veremos a volta de peças icônicas e o conforto será a palavra de ordem. Para a consultora de imagem Camile Stefano, os looks aconchegantes típicos dessa época do ano retornam em versões estilosas. “A bota, que antes era minimalista, agora chega em modelo ousado, com o bico fino e o cano estilizado.



O mesmo acontece com os tricôs e conjuntos, que foram repaginados e agora estão longe de remeter a um visual careta”, explica. Para quem quer apostar, vale dar uma passada na Alexandre Birman, aberta no começo do mês em Lourdes, que está com uma coleção irretocável de botas. Aprenda as tendências do inverno:

1. Botas cowboy

Podem parecer extravagantes, mas a stylist explica que as botas estilo cowboy são o novo calçado básico capaz de dar vida a qualquer combinação. A bota é um dos elementos da moda western, assim como a tendência de roupas que remetem ao Velho Oeste estadunidense e que apareceram em peso nas semanas de moda internacionais: “Aquele tricô clássico que todo ano é usado com um jeans pode virar um novo look, jovem e atualizado.”



Camile reitera que esse é um investimento de sucesso para todos os estilos. “As mais básicas, que podem optar pelas versões em preto e marrom, e as fashionistas vão adorar os modelos coloridos, que estão em alta nas vitrines”, comenta.

2. Conjuntos

Durante os últimos dois anos, com a emergência sanitária do coronavírus, os conjuntos foram redescobertos como uma opção prática para garantir um visual formal sem perder o conforto do trabalho em casa. Isso fez com que esse item ganhasse versões estilosas que voltam com tudo neste inverno.



Para Camile, os conjuntos de tricô merecem atenção especial. "Neste inverno os conjuntos com três peças – calça, blusa e cardigã – serão os queridinhos das marcas. Os looks monocromáticos ou em tons de marrom são escolhas certeiras", aposta.

3. Solado tratorado

As solas tratoradas são aquelas que lembram pneus de trator, com ondulações ou “dentes” em toda a sua extensão. Esse modelo já dominou as sandálias no verão, e agora aparece também nas botas, galochas e nos mocassins.



Além de ser figurinha carimbada no closet das atualizadas, a especialista de estilo considera que o modelo de calçado é um investimento certeiro para quem gosta de abrilhantar as roupas de inverno com uma peça fashionista.



"A galocha estilo ‘açougueiro’, na cor branca, com o solado tratorado, será o ícone deste inverno. Ela é uma ótima opção para quem quer comprar apenas um item para renovar o armário", recomenda a stylist.

4. Tailleur

O tailleur, traje feminino composto por casaco e saia do mesmo tecido e que ficou famoso com a alfaiataria clássica de Coco Chanel, é a saída para inovar no ambiente de trabalho. Se a estação fria era até agora sinônimo de calças compridas, isso parece estar superado: a combinação da saia com meias-calças foi vista no inverno da Europa e agora desembarca no Brasil.



A novidade fica por conta da ousadia, como explica Camile. “A dupla casaquinho e saia do mesmo tecido será usada na versão ‘micro’, aproveitando a combinação com as meias e botas”, descreve.