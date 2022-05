Mesa de Centro de Lucas Caramés (foto: Divulgação)



O designer que integra o portfólio da Muma Lucas Caramés foi selecionado para expor na Casa Brasil NY 2022, evento inaugurado dia 11 e que vai até 25 de maio, em Nova York. A peça escolhida foi a mesa de centro Fachadas. Com o intuito de promover produtos brasileiros com alto design, qualidade, sustentabilidade e inovação, o evento terá como tema central da mostra de produtos com alto design “Brasil in natura, terra adentro” e terá curadoria de Natasha Schlobach, designer que também integra a cartela de artistas, designers e artesãos da Muma. Lucas é um idealista, defensor do trabalho autoral e de uma abordagem humanizada, e fundador do Juno Arquitetura e do Studio Lucas Caramés. O evento, promovido pela Apex Brasil, acontece em paralelo à Contemporary Furniture Fair (ICFF), maior plataforma da América do Norte para design de móveis contemporâneos. O foco do evento é estreitar relações com empresários brasileiros dos setores de casa & construção, a fim de possíveis compradores norte-americanos.

*** Outra empresa que marca presença na mostra é a paulista Vasart, fabricante de vasos contemporâneos, sustentáveis e móveis para áreas externas, que apresentará duas de suas principais coleções, a Cacau e a Deco.

NA MODA

inspirada





Muito bonita, bem-feita, rica e destinada a quem gosta de se fartar com moda a revista Olho Magazine, que tem Zeca Perdigão como editor-chefe. A proposta é mostrar ao leitor um desfile só de lançamentos, muitos deles produzidos pelo próprio Zeca.





***





No mesmo segmento, acaba de ser lançado o volume 8 do magazine iDeia Design, que trata da temática design e experiência. Com texto, mas distribuída gratuitamente.

O editor é Camilo Belchior.

Flávia Frauches, Bebela Vasconcelos, Fabrizia Quadros e Eva Sad (foto: fotos: Marcos Vieira/EM/D.A Press)









PRESENÇA

poderosa





Na tradicional solenidade realizada em Londres para a abertura do Parlamento, a rainha Elisabeth foi representada por seu filho Charles, futuro rei do Reino Unido. Mas sua presença esteve lá, silenciosa, com sua coroa marcando sua majestade, colocada em

uma cadeira ao lado do príncipe Charles.





ALEXANDRE BIRMAN

não para





Nem bem acabou de inaugurar a primeira loja com seu nome, em BH, Alexandre Birman promoveu no Londra Bar do Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, jantar de lançamento da primeira linha de vestuário da Schutz. A reunião contou com a participação de parceiros da marca, influenciadores e personalidades, que brindaram a nova fase de vestuário da marca, que apresenta peças-chave do guarda-roupa feminino em linguagem única e atemporal. O jantar antecedeu a inauguração da segunda loja de full look da marca, realizada no dia seguinte, no Shopping Leblon – com coquetel às 16h.





INAUGURAÇÃO

concorrida





Foi bastante prestigiada a inauguração do Hospital Mater Dei em Salvador, em 1º de maio último. Mais de 800 pessoas estiveram presentes à solenidade – um expressivo número foi de Belo Horizonte, a maioria era de médicos. Por ser uma inauguração em outro estado, a Rede Mater Dei de Saúde fez transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e foram mais de 4 mil acessos acompanhando o evento. Merecido, não apenas pela beleza da construção, mas pelo empreendimento hospitalar.





GESTANTES

novo exame





Boa notícia para as gestantes. Existe agora o NIPT, exame pré-natal não invasivo indicado para grávidas com mais de nove semanas de gestação que rastreia alterações cromossômicas do feto e detecta o sexo do bebê. Por meio de uma simples amostra de sangue materno, o exame NIPT Panorama é capaz de sequenciar o DNA e rastrear as principais alterações cromossômicas que podem impactar a saúde do bebê, como síndrome de Down, aneuploidias sexuais, triploidia e microdeleções.





EDITAL DE ARTE

residência





Estão abertas as inscrições para o programa de residência artística do IA – Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto, que acontecerá no segundo semestre. Para participar da seleção, as pessoas interessadas devem se inscrever, até 12 de junho, pelo site www.ia.art.br. A inscrição é gratuita e cada pessoa selecionada será remunerada com uma bolsa de pesquisa.

ACMINAS

Encontro de Negócios





Está marcado para o dia 26, às 9h, a próxima edição do Encontro de Negócios da AC Minas. Trata-se de uma iniciativa destinada à divulgação de marcas, produtos e serviços, fortalecimento de networking, troca de experiências e realização de novos negócios. O evento será gratuito para associados. Mais informações no (31) 3048-9566 ramal 9529.

MOSTRA DE CINEMA

Sala Humberto Mauro





A Aliança Francesa de Belo Horizonte apresenta, até o dia 19, a mostra de cinema “Húbris e poder”, com entrada gratuita. São 13 títulos, em horários variados, que trazem em suas histórias as temáticas de poder e arrogância, seja como ponto central ou como características dos personagens. O público pode assistir aos longas no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes.

Concerto Sá & Guarabyra

no Palladium





Rock rural orquestrado é o que promete o próximo show da Orquestra Opus, que irá dividir o palco com a dupla Sá & Guarabyra, os precursores desse movimento musical nos idos anos 70. Sucessos da dupla, como “Sobradinho”, “Roque Santeiro”, “Dona”, “Tabuleiro”, “Espanhola” e “Caçador de mim”, estarão no repertório da apresentação, com arranjos exclusivos do maestro da Orquestra Opus, Leonardo Cunha. O show será em 20 de maio, próxima sexta-feira, às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium. Misturando de forma sensível e criativa o folk, country, rock, música caipira-rural e MPB, Sá & Guarabyra iniciaram o movimento que criou uma nova sonoridade que passou a ser definida como rock rural. “Sá & Guarabyra e vários outros artistas que fizeram parte desse momento musical no país são responsáveis por obras que se eternizaram na história da nossa música e prosseguem sendo apreciadas e inspirando novos talentos. Juntos, vamos apresentar algumas dessas canções com arranjos especialmente criados pela Orquestra Opus”, diz o maestro Leonardo Cunha.





Arte na Maternidade

na Semana de Museus





O Memorial Minas Gerais Vale recebe a exposição “Arte na maternidade” como parte da programação da Semana de Museus. A mostra traz obras de três artistas visuais, mães, e de suas filhas – Luciana Brandão e Teresa, Iaci Carneiro e Cora, Lorena Barros e Flora, e resulta de uma residência artística vivida por elas durante três meses da pandemia. Nesse período, entre agosto e outubro de 2021, foram produzidas 10 obras de cada artista e cinco de cada artista filha, totalizando 45 obras, que agora ocupam as galerias do Memorial Vale até 3 de julho. A exposição integra o Movimento Arte na Maternidade (MAM), que surgiu a partir de questionamentos artísticos, socioeconômicos e políticos sobre o exercício da maternidade no campo artístico. A curadoria é de Flaviana Lasan. O Memorial Vale, um dos espaços culturais do Instituto Cultural Vale, fica na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e tem entrada gratuita.

LULA

PALCO MINEIRO





Na sua animada passagem por Minas, o ex-presidente Lula teve encontro com o circuito das artes na casa da artista Angela Castanheira. A moça teve a ajuda da cantora Aline Calixto, que veio de Paris para o evento (e também para fazer o show do Galo, na Arena MRV), e levou para o encontro gente de teatro & música, tais como os integrantes do Grupo Galpão, do Giramundo, Toninho Horta, a turma do hip-hop – e por aí. Foi um encontro em petit-comitê, o que quer dizer com poucos convidados. O homenageado circulou livremente no ambiente, com direito a fotos e troca de opiniões com seus adeptos.





VERDURAS

HORTA NA COZINHA





Uma delicia (literalmente) a nova horta caseira que uma empresa de Israel, a Agwa, inventou para todo mundo comer verduras fresquinhas e sem agrotóxicos. Eles vendem as cápsulas com extrato preparado e sementes – que crescem assim que ganham umidade. O material fica em uma espécie de ‘adega vegetariana’, climatizada, onde a plantinha vai crescendo. É só ir lá e pegar para a sua salada. As cápsulas lembram essas de café espresso – que todo mundo tem em casa, atualmente.

VALENTINO

NONAGENÁRIO ELEGANTE





As manifestações dos 90 anos do estilista Valentino, nesta semana, evidenciaram a diferença entre o que é elegante e o ‘circo mulambembe’ que a moda virou, atualmente. As fotos de desfiles, festas e reportagens sobre seu trabalho mostram uma longa e irretocável linha do que é bonito, exclusivo, estimulante e de bom gosto. Sua marca foi vendida, mas, para sua sorte, ainda não fizeram com ela os horrores que fazem, por exemplo, com a Balenciaga. Dizem que, atualmente, ele fica somente em sua casa em Roma, mas continua dormindo e acordando tarde – rodeado pelos seus chachorrinhos pug.

NOIVAS

nova marca





A novidade no mercado de noivas de BH é a nova marca “Fatto con amore”, das sócias Carol Margalith e Izabella Comini. Carol é neta do conhecido casal Lia e Ary Margalith. O foco é a moda noiva, mas fazem também roupa de festa, mãe de noiva e madrinhas. Elas conseguiram trazer para BH a renda renascença, o que é um ganho para a cidade. Izabella é quem assina o estilo, com o bom gosto e talento que herdou dos pais, a dupla Mário Fasano e Mirian Comini.





VODKA BRASILEIRA

premiada





A vodka brasileira de Curitiba Bacco Spirit foi eleita a melhor vodka do Brasil no 20º Concurso Brasileiro de Vinhos e Destilados, em 2021, e conquistou também medalha de ouro no concurso mundial World Vodka Awards este ano. Esta semana, será lançada em BH, em drinks especiais servidos no Porks, das 17 às 21h. São cinco drinks que participam desta ação de lançamento, como o clássico Moscow Mule, além do Chupa Essa Manga, com suco de manga e pimenta rosa, o Cosmopolitan, com Cointreau, limão e xarope de cramberry, o Porks Fire, com licor de canela e suco de maracujá. E mais o Apple Pie, com licor de canela, maçã verde e limão.





ÓPERA

“Aleijadinho”





Começou ontem a temporada da ópera “Aleijadinho”, no Grande Teatro Palácio das Artes. As próximas datas das récitas serão 16, 18 e 20, com novidades cenográficas na concepção para o palco italiano. Também faz parte da programação a mostra de cinema “Paixão, glória e suplício – Francisco Antônio Lisboa”, realizada em diálogo com a ópera “Aleijadinho”, com a exibição de filmes, entre 20 e 26 de maio, no Cine Humberto Mauro e na plataforma CineHumbertoMauroMAIS.





EXPOSIÇÃO

Varejão na Pinacoteca





Quem for a São Paulo não pode perder a exposição de Adriana Varejão na Pinacoteca, intitulada “Suturas, fissuras, ruínas”. Está linda, com uma bela curadoria. Destaque para a fase das saunas, dos azulejos azuis e, sem dúvida, o ponto alto a fase do final da década de 1980 com as telas barrocas, inspiradas nas igrejas. A mostra fica em cartaz até 1º de agosto.

MUSK

FAMILIA INTEGRADA





Superbadalado pela sua fortuna, as bem-sucedidas viagens da Space-X ao espaço e, agora, pela compra do Twitter, o empresário Elon Musk tem uma particularidade pouco divulgada. Ele gosta de ir aos grande eventos acompanhado por sua mãe, Maye, que foi modelo de moda e, aos 75 anos, está impecável. Em meio àqueles absurdos na entrada do Met, por exemplo, ela se destacou pela veste longa, simplésima, apenas com um longo colar da Choppard e uma bolsa discreta – e nada mais. Sem contar que é muito bonita.

RESTAURANTES

ESPAÇO KIDS





O inevitável aconteceu nos restaurantes mais estruturados, para felicidade de quem vai ali para comer tranquilamente, conversar e ter alguns momentos de paz. O fato é que a maioria deles caiu na real e criou os chamados espaços kids, onde a criançada pode gritar, fazer pirraça e brincar como bem quiserem. A ótima ideia surgiu depois que os restaurantes tiveram que criar espaços pet, pois a lei proíbe os bichinhos nas mesas . Nos dois casos, um alívio para os papais, petecos e clientes em geral.

KARDASHIAN

DIETA MALHADA





Na semana passada, falamos aqui sobre o vestido de Marilyn Monroe usado pela Kim Kardashian no baile do Met. E contamos que ela fez dieta severa, perdendo sete quilos em três semanas, para caber na roupa. Passada a festa, endocrinologistas e nutricionistas de todo o mundo baixaram o malho na moça, dizendo que isso é algo muito perigoso, pois pode prejudicar o coração, rins, fígado – um risco enorme. E a coisa ficou mais séria porque ela tem milhões de seguidores nas redes sociais – que acreditam piamente no que diz.

POR AÍ...





O arquiteto Junior Piacesi continua brilhando no circuito do interior design. Seu mais recente trabalho foi o décor do loft do Casa Mirador, novo hotel na Savassi. Tudo dentro da linha que é sua assinatura: minimalista, limpo e com soluções pragmáticas.





***





Uma exposição usando trabalhos montados com tecido índigo (jeans) descartados + tesouras cola foi aberta pelo artista Vicente Fernandez, no Museu Mineiro – onde ficará até o próximo dia 22. Ele explica que suas obras são a soma entre o barroco e a fé dos mineiros – resultando em peças tridimensionais impressionantes de alguns ícones religiosos. Vale a pena conferir.