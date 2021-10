À medida que a pandemia vai amainando, os eventos de moda estão de volta. Hoje, quinta-feira (28/10), às 19h30, a ACNModa – Associação dos Consultores em Negócios de Moda promove outra edição do Gerais Fashion, desta vez em formato híbrido, on-line e presencial.





Os desfiles, que têm um caráter didático, serão realizados no hall da prefeitura municipal e gravados com o objetivo de potencializar as vendas de lançamento das coleções verão 21/22, que estão nos showrooms, firmar o polo de moda da cidade como referência de diversidade e qualidade de pronta-entrega para o Brasil e, ainda, criar a visibilidade para a capital mineira com a chancela BH Capital da Moda, segundo explica o presidente da associação, Paulo Lopes.





O evento, que conta com a produção da ACNModa, coordenação das consultoras e diretoras da entidade Priscila Valeska e Eliane Medina, curadoria e articulação institucional de Giovanna Penido, terá a participação de 30 marcas localizadas na região do Prado, exibindo um mix estilos variados – do segmento casual ao festa. O stylist e produção de moda do desfile são assinados por Maitê Oliveira, com casting da Doze Models. E a ambientação cênica fica sob a responsabilidade de Andreza Pereira.





Com esse novo modelo e amplitude, o Gerais Fashion dá um salto em termos de importância, o que se justifica pelo fato de que a edição passada, apresentada completamente on-line, foi um sucesso, promovendo grande engajamento, visualizações digitais (foram perto de 1 milhão de visualizações do público-alvo) e negócios.





O que gerou, consequentemente, a venda da maioria dos modelos desfilados e grande retorno comercial para as marcas participantes. E significou um gás no caixa das empresas, que lutam para romper o cerco que a pandemia trouxe para a moda. Com o objetivo de prospectar novos clientes, um sorteio direcionado para lojistas será realizado ao final do desfile. Serão 20 looks oferecidos pelas marcas integrantes e apenas um lojista vai ser contemplado com essa premiação.





Ciente da importância do evento como cartão de visitas da moda mineira, o Movimento Gentileza, capitaneado pela primeira-dama de Belo Horizonte, Ana Laender, acolheu o Gerais Fashion. A Belotur e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico se tornaram parceiras na sua concretização, cedendo o espaço para os desfiles, além de infraestrutura e mão de obra.





A ACNModa surgiu em 1992, tendo Paulo Lopes como um dos cabeças da ideia, com o propósito de estabelecer conexão entre os profissionais de comercialização e o mercado produtivo, direcionando os lojistas para os showrooms de moda de Belo Horizonte, de acordo com o perfil dos clientes de cada empresa. É um trabalho pioneiro no Brasil, que se tornou referência em todo o Brasil por sua eficiência e capilaridade.





Atualmente, a instituição reúne cerca de 70 associados e prepostos. O trabalho, que alcança Brasil e exterior, reúne mais de 370 empresas mineiras no segmento de confecção, calçados e acessórios em geral.





A associação está envolvida nos principais eventos de moda de Minas Gerais, executando ações para o desenvolvimento do mercado, entre elas o Gerais Fashion, que já está em sua 12ª edição.





Na versão presencial, o evento contará com a participação de convidados, jornalistas, estilistas, influencers, empresários e autoridades, dentro da capacidade estabelecida pela legislação e protocolos sanitários da COVID–19, mas todo o player fashion poderá se conectar e assistir aos desfiles, que serão transmitidos ao vivo nas redes sociais da ACNModa.