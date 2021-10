Arte de receber: da organização até etiqueta para todas as ocasiões

Patrícia Duque dará curso on-line (foto: Belíssima /divulgação) Patrícia Duque abriu há alguns anos a Belíssima, com produtos de aluguel para vestir bem uma mesa. Agora, chega com mais uma novidade, o curso on-line A arte de receber, para quem quer aprender, passo a passo, como receber com tranquilidade, organização e planejamento. Desde a organização em geral, até etiqueta para todas as ocasiões: café da manhã, almoço e jantar. O curso tem início no próximo dia 17, pela plataforma do Hotmart, e ficará disponível por um ano. Seu maior propósito é motivar, incentivar e inspirar as pessoas a se reunirem em casa, deixando toda a insegurança de lado.





MODA

com inclusão





Na última quarta-feira, as sócias Anna Paula Costa, uma educadora e empreendedora,

e Cynthia Jaber, uma administradora com vasta experiência na área têxtil, receberam algumas pessoas para um almoço no Gero, onde apresentaram a Pim Estilo, marca que nasceu há um ano com o propósito da inclusão. Tudo começou quando Anna Pim, como é conhecida, decidiu transformar em canga os desenhos do artista down Augusto Corrêa. Com autorização dos pais, ela fez 120 cangas e vendeu 700. Hoje, a grife lança sua terceira coleção e Augusto recebe parte das vendas, e já tem renda própria. Os planos das empresárias é ampliar o portfólio, dando voz a

novos artistas com necessidades especiais.





ARTESANAL

carnes e charcutaria





O chef Penninha, conhecido por sua especialidade em carnes e charcutarias, promove a 1ª Maratona da Charcutaria Artesanal Belorizontina. O objetivo é mostrar toda a cadeia produtiva da charcutaria artesanal – arte de preparar alimentos defumados e embutidos – em BH. As lives serão em 4, 8 e 11 de novembro, sempre às 18h, com transmissão pelo perfil do Instagram (@chefpenninha). O projeto conta com apoio do Espaço Estação das Artes, Bar do Museu,Clube da Esquina, e tem produção

de Virgínia Câmara.





EXPOSIÇÃO

nasci de novo





Está em cartaz no Museu de Artes e Ofícios, a exposição “Nasci de nOvo”, da artista mineira Érica Lorentz, que poderá ser visitada até 29 de janeiro de 2022. Com curadoria de Esther Mourão (Ticha), a mostra apresenta 29 trabalhos, entre fotografias, aquarelas, colagens, pintura de acrílica em tela, assemblage, objetos e impressão digital, que imprimem as vivências

da artista.





MUSICAL

infantil





Hoje, às 10h, tem visita dos personagens do musical infantil “O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo mar”, com participação da escritora infantojuvenil Paula Pimenta. A live será exibida diretamente do Parque Guanabara, pelo canal infantil do Tubarão Martelo no YouTube, com acesso gratuito. No roteiro, o Capitão Jack e o Tubarão Martelo são viajantes que vieram de longe e descobrirão lugares da cidade. Na edição de hoje, os pontos turísticos serão o zoológico e o Parque Guanabara, lugares que a autora frequentava na infância.





JABUTICABA

festival de Sabará





O tradicional Festival da Jabuticaba de Sabará voltará a ser presencial este ano, em novembro, e garante total segurança e muita fruta.

SHOW

com performance





A psicanalista e artista Renata Araújo fez ontem um show na Cantina 158, e já está com mais duas apresentações agendadas para este ano, no bar Bareto, do Hotel Fasano. Um em 19 de novembro

e outro em 3 de dezembro. Além de cantar, Renata faz performances e recita poesias e textos de sua autoria.





ONÇAFARI

mais parcerias





A Onçafari, ong com foco na conservação da vida selvagem no Brasil, acaba de ganhar mais um parceiro na construção de uma nova área de reintrodução de animais silvestres na Reserva Santa Sofia, o PremieRpet®, que apoia e incentiva pesquisas, estudos e ações em prol da saúde dos animais, com foco nas onças-pintadas e lobos-guarás.





CURSO

barroco no Litoral





O professor Marco Elizio abriu novo curso sobre a evolução da arte colonial brasileira nos centros litorâneos, desde o século 16 até o início do Brasil império. As aulas abrangem Maneirismo,

Barroco, Rococó e Neoclassicismo luso-brasileiros. Arquitetura, talha, pintura e imaginária.





DESTAQUE

Santa Casa





A Santa Casa BH (SCBH) foi destaque no Anuário Época Negócios 3600, como a melhor empresa de saúde de Minas Gerais. A publicação elenca as 418 melhores empresas brasileiras, em 25 setores da economia, avaliando seis dimensões: Desempenho financeiro, Inovação, Pessoas, Sustentabilidade, Visão de futuro e Governança corporativa. No ranking nacional, a SCBH ficou em 3º lugar no segmento da saúde. Por ser um hospital 100% SUS, esse resultado é extremamente significativo.





BURGER FEST

na cidade





Começa amanhã, e se estende por todo o mês, envolvendo mais de 60 casas, o 16º Burger Fest, considerado o maior festival de burgers do país. A cultura do burger de qualidade será celebrada pelo público e pelos estabelecimentos selecionados em formato presencial, delivery e take out. Além de Minas Gerais, o festival também ocorre no Distrito Federal e em outros nove estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Bahia e Ceará. O festival já atingiu a marca de mais de 1,5 milhão de hambúrgueres consumidos, com aproximadamente mil restaurantes espalhados pelo Brasil. A criação e organização do Burger Fest são da Agência KRP.

Rainha Elisabeth

proibida de beber





A rainha Elisabeth vem ocupando o noticiário internacional nos últimos dias. A razão foi ter sido internada para dar um tempo em sua movimentação. Agora, a última notícia foi ter sido recomendada, pelos médicos, a controlar os drinques diários. Elizabeth, que costumava ter diferentes drinques específicos para cada momento do dia, foi aconselhada a largar o hábito de tomar um martini noturno, pois isso a faria se apresentar na melhor forma possível para os seus próximos compromissos. A recomendação pode ser considerada duvidosa porque, com seus drinques diários,

ela consegui chegar saudável aos 95 anos.





ARQUITETURA

sai tijolo, entra madeira





Há um bom tempo que os canais a cabo dedicados a arquitetura & decoração exibem programas feitos nos Estados Unidos. Como lá as casas são feitas de madeira, as técnicas de demolição e estrutura deles não podem ser copiadas aqui – onde tudo é feito em alvenaria. Agora, com o terreno devidamente preparado para essa novidade, a Tenda não perdeu tempo e lançou vários empreendimentos de construção civil onde as casas serão construídas no estilo de lá. Serão 10 mil/ano a partir de 2026. Sob o ponto de vista da arquitetura, é algo tão significativo quanto a mudança do adobe para o tijolo – que os europeus trouxeram para cá no final do século 19.





TELEVISÃO

equipe valorizada





Quem acompanha os noticiários de TV já deve ter observado como as matérias estão sendo apresentadas de maneira diferente. A mudança principal é a valorização de toda a equipe, apresentando cada um dos integrantes ao final de coberturas importantes, e até deixando que deem opiniões sobre o assunto focalizado. Traduzindo: o repórter deixou de ser estrela e virou mais um colega de trabalho, o que é mesmo o correto. O objetivo também é incentivar uma dedicação maior e espontânea e, obviamente, obter um produto final bem melhor.

CORRIDA

para crianças





Com a missão de estimular o humanismo, por meio de atividades e ações que possam guiar, inspirar e motivar comportamentos e escolhas de crianças e adolescentes, a ONG O Proação criou o programa Ser humano – ser atleta. E lançou o projeto Kids for fun, de treinamento de corrida de crianças e adolescentes de 8 a 14 anos, como atividade extracurricular para promover a saúde, o bem-estar e a integração entre os moradores. O projeto foi idealizado pela empresária Cristina Rocha e a educadora física Luana Almeida.





RESTAURANTES

de volta à ativa





Sexta-feira, foi reinaugurado o restaurante-choperia Pinguim, depois de quase dois anos fechado por causa do isolamento social imposto pela COVID-19. Consagrada pelo mais

tradicional chope Brasil, a casa continuará primando pela qualidade da bebida, em oito tipos diferentes.





O restaurante L’Entrecôte de Paris volta a operar em BH, em formato delivery, mantendo o prato tradicional. Carro-chefe da casa, corte bovino, as famosas fritas sequinhas e crocantes e o molho especial de mostarda que tem a receita guardada a sete chaves, leva nada menos que 21 ingredientes e demora 36 horas para ficar pronto.





MEMORIAL VALE

visita presencial





O Memorial Minas Gerais Vale voltou a receber o público presencialmente para visitação do espaço e acervo. A programação artística, incluindo as exposições, e também as ações do Educativo continuarão on-line, pelo YouTube, site e Instagram. Desde que o Memorial Vale fechou por causa da pandemia, em 17 de março de 2020, o museu passou a oferecer atrações on-line, completando até o momento 585 ações culturais e educativas ofertadas pelo YouTube, site e Instagram.



O Memorial Vale também está oferecendo atrações especiais para comemorar seus 10 anos de atuação como propagador da cultura em Minas Gerais. Serão lançados, em novembro, um livro e um vídeo comemorativo; uma exposição temporária especial para visitação presencial nas galerias do museu; ações em parceria com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais; e eventos especiais dentro dos projetos do Memorial.

POR AÍ...





O advogado Frederico Gervásio Aburachid lançou seu livro “A função normativa do Poder Executivo no direito ambiental’, que é uma ferramenta de peso para esclarecer e nortear as relações entre o poder público com as questões ambientais. O lançamento é da Editora Letras Jurídicas, de São Paulo, e indispensável para quem trata do assunto.





Ainda repercutindo no circuito cultural & fashion a confirmação de Natalie Ollifsson em prestigiosa função na pasta estadual de Turismo e Cultura. Ela vai ocupar a diretoria de Articulação e Integração Cultural, levando sua ampla bagagem no assunto. Lutando no setor há anos, ela pode dar uma boa contribuição no assunto.





Edmond e Beth Curi felizes da vida com a visita do filho, Edinho, que deu um descanso em seus estudos na Califórnia para visitar a família. Não vinha a Minas há quatro anos. Fica uns tempos por aqui. Juntas na recepção familiar, a avó, May Vaz de Mello, e a irmã, Erika Curi.

BANCAS

quiosques de miudezas





Amigo da coluna que desejava ver e sentir as modificações que o jornal paulista Estadão realizou em seu formato e diagramação partiu pela cidade em busca do produto. Para sua surpresa, depois de procurar em mais de cinco bancas que conhecia, não encontrou nem o jornal procurado e nem qualquer outro produto editorial. Em compensação, em todas havia refrigerantes, meias soquete, sanduichinhos naturais e mil penduricalhos. Resumo da ópera: sem jornais e revistas, bancas estão virando quiosques de miudezas.