Eu me recuso, com toda convicção, a ser chamada de idosa. Não porque não quero aceitar a idade, mas porque acho a palavra feia, depreciativa. Prefiro o definitivo – dia do velho. Mas acontece que hoje é o Dia Nacional do Idoso, que deve ser cercado com muita proteção, conforme o propósito da Organização das Nações Unidas (ONU) na instituição dessa data. Então, me chega uma matéria da rede de podologia Doctor Feet, especializada em serviços de cuidados e saúde para os pés e venda de produtos médicos e ortopédicos, com uma lista com 12 dicas valiosas.

Hidratação com cremes específicos está entre os cuidados para manter pés idosos bem cuidados (foto: Doctor Feet/REPRODUÇÃO)

E os pés são realmente um tormento com a idade, vivo cuidando dos meus, porque me incomodam. Ainda mais nessa temporada dentro de casa, onde só ando de sandálias, mais fáceis de tirar. “As patologias mais frequentes nesta fase da vida incluem joanetes, pés chatos, dedos em garra, espessamento das unhas, micose, unhas encravadas, úlceras e alteração na caminhada”, afirma Maria de Lourdes Pinheiro, podóloga e coordenadora técnica da rede. Confira abaixo como deixar os pés idosos mais saudáveis:





1. Evite banhos muito quentes para que a proteção natural da pele não seja comprometida e, na hora de secar os pés, finalize com papel higiênico ou papel-toalha entre os dedos, pois isso evita frieiras e micose.





2. Corte as unhas dos pés regularmente em linha reta e não muito curtas. Caso haja risco de lesões ou se o dedo já estiver machucado, apenas lixe-as.





3. Hidrate pernas e pés com cremes específicos, o que pode ser feito à noite após o banho. Caso os pés fiquem escorregadios, basta usar meias de algodão após a aplicação do creme. Evite também aplicar o creme entre os dedos, pois pode favorecer o aparecimento de micoses.





4. Mantenha-se hidratado. A ingestão de água é muito importante para o bom funcionamento do organismo e a aparência da pele.





5. Evite o uso de sapatos antigos, deformados ou rompidos, pois eles não oferecem a correta sustentação durante o deslocamento.

6. Os calçados devem ser confortáveis, respeitar as dimensões dos pés no comprimento e na largura. Deixe para comprar sapatos novos ao fim do dia, quando os pés estão um pouco mais inchados, evitando desconfortos posteriores.





7. Dê preferência para calçados de fecho com velcros, pois são mais fáceis de abrir e fechar, e que tenham o solado firme para ajudar na sustentação e alinhamento dos pés e do corpo durante a locomoção.





8. Meias de algodão são bem-vindas, ajudam na melhor absorção do suor e evitam odores e lesões. É importante que não sejam apertadas.





9. Nem pensar de caminhar com os pés descalços ou com chinelos de dedo, já que essa prática pode causar tropeços, quedas e fraturas, assim como tapetes e passadeiras, que devem ser retirados do ambiente.





10. Diminua a ingestão de açúcar e sal para que a circulação sanguínea seja a melhor possível, evitando a retenção de líquidos. E sempre que possível, coloque os pés para cima para estimular o retorno sanguíneo e a melhora da circulação.





11. Não lixe demais os pés, pois o atrito excessivo resulta no espessamento a médio e longo prazos e em alguns casos agrava o ressecamento, causando rachaduras.





12. Por fim, diariamente, movimente o pé para cima e para baixo e depois rotacione vagarosamente por aproximadamente 10 minutos. A atividade regular ajuda na circulação sanguínea, fortalecimento dos pés e na redução do inchaço.





Não concordo com essa recomendação para não andar de pé no chão, que é ótimo, e essa recomendação de secar entre os dedos com papel, que acho uma tolice e chinelo de dedo é mesmo um perigo. No mais estou de acordo.