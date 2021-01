A atenção aos pés também faz parte dos cuidados com a saúde

Pode não acontecer com todos, mas essa clausura doméstica está provocando sérios problemas nos pés, que acabam se movimentando pouco, principalmente se a pessoa não se aplica a usá-los em exercícios diários. Saúde e bem-estar dependem de pés funcionando bem, e a coluna traz hoje dicas da fisioterapeuta Cristiane Linhares e da podóloga Brunna Vomstei.





Esporão, joanete, dores plantares e unhas encravadas são apenas alguns dos problemas que podem afetar a saúde dos pés. Para evitar tais condições, três atitudes são primordiais: pisada correta, higiene e cuidados básicos em dia, além da escolha do calçado ideal. Isso é o que dizem as duas especialistas.





Assim como outras áreas do corpo, os pés merecem cuidados especiais, afinal, são a base para uma caminhada saudável. “Muitas pessoas não dão a devida importância à saúde desses membros e nem imaginam que tal descuido pode ser a raiz do desencadeamento de danos físicos e emocionais, como dor nas costas, joelhos e articulações, que geram dificuldades para as atividades rotineiras e vinculadas ao bem-estar”, destaca Cristiane Linhares.





Pensando nisso, listamos abaixo atitudes primordiais que devem ser levadas em consideração na rotina daqueles que prezam por uma vida equilibrada e livre de dores e desconfortos:





Pisada correta. De acordo com a fisioterapeuta, é essencial que o primeiro cuidado com os pés venha desde a infância, relacionado à formação adequada do arco plantar e ao desenvolvimento fisiológico. “O modo como pisamos desde criança é determinante para nossa anatomia na fase adulta. Nesse contexto, é preciso, sempre junto a um profissional, avaliar a forma dos pés e o tipo de pisada.”





Os pés têm três formatos: pé normal, quando o peso do corpo é distribuído de forma homogênea e equilibrada; pé plano, o famoso pé chato, que possui pouca ou quase nenhuma curvatura; e o pé cavo, que apresenta arco e curvatura acentuados.





“É importante classificar os tipos de pisadas para que seja possível compreender sobrecargas e disfunções em nosso corpo. Existem as neutras, consideradas ideais, que se caracterizam pelo apoio completo dos pés no solo, distribuindo o peso do corpo de forma equilibrada; pronadas, caso de pessoas que pisam para dentro, sendo necessária atenção redobrada para o uso de calçados que oferecem estabilidade e amortecimento; e supinadas, relativas às pessoas que pisam para fora. Elas devem prezar pelo uso de calçados reforçados, que amortecem os impactos de cada passo, pois esse tipo de pisada tende a ser mais rígida’’, explica a especialista.





Cada tipo de pé e pisada merece atenção especial. Por isso, Cristiane recomenda uma avaliação fisioterapêutica para análise da pisada, e, em casos de dor, uma consulta ao ortopedista.





Micoses, frieiras e unhas encravadas são problemas comuns, mas que podem ser evitados. De acordo com a podóloga Brunna Vomstei, certos cuidados não podem ser esquecidos.





“Manter a higiene em dia é o primeiro passo. Sempre se certifique de lavar bem os pés, os dedos e as unhas. É muito importante sempre secar bem a região, com atenção especial aos vãos dos dedos. Somente assim é possível prevenir a umidade e a proliferação de fungos e bactérias, que dão origem às temidas condições de micoses e frieiras. A segunda e não menos importante etapa é sempre manter a podologia em dia, ou seja, unhas devidamente aparadas e livres de pelinhas indesejadas e incômodas. Dessa forma, é possível prevenir quadros de onicocriptose (unhas encravadas) e onicofose (excesso de pele)’’, explica.





De acordo com a profissional, é primordial estabelecer uma rotina de cuidados. “A higiene deve estar presente diariamente, já o serviço de podologia deve ser realizado uma vez ao mês. Em casos mais críticos, a visita ao podólogo deve ser semanal ou quinzenal.





Cristiane Linhares alerta sobre a importância de saber escolher o calçado. “Certifique-se de que ele seja compatível com seus pés, se fica confortável, nem apertado demais e nem largo demais. Tudo isso impacta a mobilidade, a estabilidade e o amortecimento ao caminhar”, observa. Para Brunna, a regra é a mesma. “Sempre indico que meus clientes, ao provarem um calçado, pressionem sua ponta. O ideal é que, ao pressionar, seja possível obter 1cm de folga com relação à distância do produto e dos dedos. Essa medida é importante para evitar desconfortos como unhas encravadas’’, reforça. “No caso de calçados que excedem demais o tamanho dos pés, as chances de desestabilização são grandes, o que pode ocasionar torções e contusões. Por isso, preze sempre pelo tamanho ideal’’, alerta Linhares.





O mercado calçadista evoluiu e as possibilidades de produtos em prol da saúde são amplas. “Vemos no mercado uma série de inovações que trazem benefícios para a saúde, inclusive para os pés, comprovadas por órgãos reguladores’’, conta Brunna. Ambas alertam também para a empresa calçadista Piccadilly, que obteve certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).