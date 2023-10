Outubro Rosa: avanços no tratamento (parte 2)

986

(foto: Freepik)









Tratamento de câncer de mama com HR positivo





As terapias hormonais têm sido a base do tratamento para o câncer que expressam receptores hormonais (estrógeno e/ou progesterona), denominados tumores HR-positivo. No entanto, há um novo foco na adição de terapias direcionadas à terapia hormonal para cânceres HR-positivos avançados ou metastáticos. Esses tratamentos podem prolongar o tempo até que a quimioterapia seja necessária e, idealmente, prolongar a sobrevivência. Os medicamentos aprovados incluem:





Palbociclibe, ribociclibe abemaciclibe (além do e everolimus) foram todos aprovados pelo FDA para uso com terapia hormonal para tratamento de câncer de mama avançado ou metastático. Foi demonstrado que o ribociclibe aumenta a sobrevida de pacientes com câncer de mama metastático. Também demonstrou retardar o crescimento do câncer metastático em mulheres mais jovens quando combinado com terapia hormonal. Abemaciclibe pode ser usado com ou após terapia hormonal para tratar câncer de mama avançado ou metastático HR-positivo e HER2-negativo. Em outubro de 2021, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou o abemaciclibe em combinação com terapia hormonal para tratar algumas pessoas que foram submetidas a cirurgia para câncer de mama em estágio inicial HR-positivo e HER2-negativo.





Por outro lado, o Alpelisibe foi aprovado para uso em combinação com terapia hormonal para tratar cânceres de mama avançados ou metastáticos HR-positivos e HER2-negativos que apresentam uma mutação no gene PIK3CA.





Tratamento de câncer de mama HER2-positivo





A FDA aprovou uma série de terapias direcionadas para tratar o câncer de mama HER2-positivo, incluindo:





Trastuzumabe foi aprovado para ser usado na prevenção de recaídas em pacientes com câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial. Pertuzumabe é usado para tratar câncer de mama metastático HER2-positivo e também como terapia neoadjuvante e adjuvante.

Trastuzumabe e pertuzumabe juntos podem ser usados %u200B%u200Bem combinação com quimioterapia para prevenir recaídas em pessoas com câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial. Ambos também são usados %u200B%u200Bjuntos em doenças metastáticas, onde atrasam a progressão e melhoram a sobrevida global.





Trastuzumabe deruxtecano foi aprovado para pacientes com câncer de mama HER2-positivo avançado ou metastático que já receberam tratamento direcionado a HER2. Um ensaio clínico de 2021 mostrou que o medicamento prolongou o tempo que as pessoas com câncer de mama HER2 positivo metastático viveram sem que o câncer progredisse. O ensaio também mostrou que era melhor na redução de tumores do que outro medicamento direcionado, o trastuzumabe emtansina. Mais recentemente, esse anticorpo-droga-conjugado também foi aprovado para tumores de mama avançados e com baixa expressão de Her2 (chamados Her2 "low").





O tucatinibe foi aprovado pelo FDA americano para uso em combinação com trastuzumabe e capecitabina para câncer de mama HER2-positivo que não pode ser removido com cirurgia ou é metastático. O tucatinibe é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, o que o torna especialmente útil para o cancro da mama metastático HER2-positivo, que tende a espalhar-se para o cérebro.





O lapatinibe foi aprovado para o tratamento de alguns pacientes com câncer de mama HER2-positivo avançado ou metastático, juntamente com capecitabina ou letrozole.





Maleato de neratinibe pode ser usado nos EUA em pacientes com câncer de mama HER2 positivo em estágio inicial e também pode ser usado junto com capecitabinae em alguns pacientes com doença avançada ou metastática.





Ado-trastuzumabe emtansina foi aprovado para tratar pacientes com câncer de mama HER2 positivo metastático que já receberam trastuzumabe e um taxano. Também é usado em alguns pacientes com câncer de mama HER2 positivo em estágio inicial que completaram a terapia neoadjuvante e apresentam doença residual no momento da cirurgia.





Câncer de mama HER2-baixo





Um subtipo recentemente definido, HER2-low, é responsável por mais de metade de todos os cancros da mama metastáticos. Os tumores HER2-baixo são definidos como aqueles cujas células contêm níveis mais baixos da proteína HER2 em sua superfície. Esses tumores têm sido tradicionalmente classificados como HER2-negativos porque não respondem aos medicamentos que têm como alvo o HER2.





No entanto, num ensaio clínico, o trastuzumabe deruxtecano melhorou a sobrevivência de pacientes com cancro da mama com baixo HER2 em comparação com a quimioterapia, e o medicamento foi aprovado para utilização nesses pacientes.





Tratamento de câncer de mama triplo negativo





Os cânceres de mama triplo-negativos (TNBC) são os mais difíceis de tratar porque carecem de receptores hormonais e de sobre-expressão de HER2, pelo que não respondem às terapias dirigidas a estes alvos. Portanto, a quimioterapia é a base para o tratamento do TNBC. No entanto, novos tratamentos estão começando a ficar disponíveis.





Esses incluem:





Sacituzumabe govitecano- foi aprovado para tratar pacientes com TNBC que se espalhou para outras partes do corpo. Os pacientes devem ter recebido pelo menos duas terapias anteriores antes de receber o medicamento.





Pembrolizumabe é um medicamento de imunoterapia aprovado para uso em combinação com quimioterapia em pacientes com TNBC localmente avançado ou metastático que possui a proteína PD-L1. Também pode ser usado para pacientes com TNBC em estágio inicial, independentemente do status PD-L1.





Os inibidores de PARP, que incluem olaparibe e talazoparibe, são aprovados para tratar cânceres de mama metastáticos HER2-negativos ou triplo-negativos em pacientes que herdaram uma mutação prejudicial no gene BRCA. Olaparibe também está aprovado para uso em certos pacientes com câncer de mama HER2 negativo ou triplo negativo em estágio inicial.





Drogas que bloqueiam os receptores andrógenos (AR) ou previnem a produção de andrógenos estão sendo testadas em um subconjunto de TNBC que expressa o receptor andrógeno. Em breve, poderemos ter resultados auspiciosos dessa nova classe de medicamentos para câncer de mama AR positivo.