O benefício dos exercícios físicos no câncer

Durante anos, os médicos recomendaram exercícios para reduzir o risco de os pacientes desenvolverem câncer e para ajudar os sobreviventes do câncer a prosperarem após o término do tratamento. Mas e quanto aos exercícios durante o tratamento? Até recentemente, não havia qualquer recomendação por parte das sociedades médicas especializadas. Entretanto, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) emitiu recentemente as primeiras diretrizes de exercícios baseadas em evidências para adultos em tratamento ativo de câncer.





Anos de ensaios clínicos mostram os benefícios do exercício





Para desenvolver as diretrizes, a ASCO reuniu um painel de especialistas que analisou mais de 100 ensaios clínicos que examinaram a ligação entre exercício e tratamento do câncer.





O que descobriram não deixou dúvidas de que permanecer fisicamente ativo melhora os sintomas e os efeitos secundários em pacientes submetidos a quimioterapia, radioterapia ou ambas. Também ajuda aqueles que fazem cirurgia a se recuperarem mais rapidamente e com menos complicações.





A ciência mostra que o exercício durante o tratamento do cancro alivia a fadiga, a ansiedade e a depressão, ao mesmo tempo que melhora a qualidade de vida e a função física. Permanecer ativo ajuda os pacientes a continuarem envolvidos nas atividades regulares da vida diária.





Causa surpresa o número de pessoas que acreditam que o exercício durante o tratamento do câncer é uma ideia radical. Eles acham que os pacientes com câncer deveriam se aconchegar no sofá com um cobertor e relaxar. As novas diretrizes oferecem garantias de que o exercício é seguro e bom para os pacientes durante o tratamento do câncer.





Construindo uma rotina de exercícios durante o tratamento do câncer





As diretrizes recomendam exercício aeróbico regular - como caminhar, correr ou andar de bicicleta, e treino de força - como levantar pesos ou usar faixas de resistência, para pacientes cujo cancro não se espalhou para além do seu local inicial. O exercício aeróbico ajuda a fortalecer o coração e os pulmões. O exercício de resistência fortalece os músculos. Ambos os tipos de exercício podem funcionar juntos para ajudar os pacientes com câncer a manter a saúde e o bem-estar.





Os exercícios aeróbicos devem ser realizados em intensidade moderada. Este é um ritmo que permite falar, mas não cantar. Isso é comparado à intensidade vigorosa, onde você não consegue dizer mais do que algumas palavras sem parar para respirar.









Dicas para os exercícios





- Comece devagar e ouça o seu corpo. Se o seu nível de energia estiver baixo, ajuste por quanto tempo ou com que intensidade você se exercita até se sentir melhor

- Estabeleça uma meta de atingir 150 minutos de exercícios por semana

- Divida esses 150 minutos por vários dias: 30 minutos por dia, cinco dias por semana, o que equivale a 150 minutos

- Se 30 minutos for muito difícil, faça 10 minutos de exercício pela manhã, 10 minutos depois do almoço e 10 minutos à noite

- Caminhar é uma boa opção. Se caminhar não é para você, dance, nade, aprenda tai chi ou pratique jardinagem





Como o exercício neutraliza o câncer?





Os exercícios físicos reduzem os níveis de inflamação e insulina, que estão associados a alguns tipos de câncer. Além disso, o exercício induz a angiogênese, ou a criação de novos vasos sanguíneos, o que pode significar que mais medicamentos anticancerígenos dentro dos tumores. Por isso o exercício pode tornar a quimioterapia mais eficaz. A função imunológica também se beneficia. Embora o câncer enfraqueça o sistema imunológico, o exercício estimula a circulação das células imunológicas que atacam o câncer. Pode até ajudar tratamentos de imunoterapia poderosos que funcionam melhor.





Praticar exercícios durante o tratamento do câncer não é uma solução única para todos





Praticar exercícios para melhorar os resultados durante o tratamento do câncer é fortalecedor para o organismo como um todo. A quantidade de atividade física que cada paciente pode realizar varia. O tipo de câncer, os tratamentos e medicamentos utilizados, os efeitos colaterais e o nível de condicionamento físico sempre devem ser levados em consideração no planejamento das atividades físicas para cada paciente individualmente. É sempre importante discutir com o médico assistente sobre esse planejamento. E a máxima "pequenos passos levam a grandes resultados" se aplica perfeitamente nessa atividade.