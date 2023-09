Mortalidade por câncer cai 33% nos EUA

986

(foto: Pixabay)

Os resultados recentemente divulgados do Relatório Anual de Progresso do Câncer da Associação Americana para Pesquisa do Câncer (AACR) revelaram que a taxa geral de mortalidade por câncer ajustada à idade nos Estados Unidos (EUA) caiu 33% entre 1991 e 2020.





O relatório também detalhou as aprovações da agência reguladora FDA relacionadas à terapêutica anticâncer durante o ano passado, o impacto da imunoterapia no tratamento do câncer no século 21 e os principais desafios necessários para superar os obstáculos que os pacientes com câncer ainda enfrentam no avanço.





Os avanços na investigação do câncer - particularmente nas últimas 2 décadas foram expressivos. Mas para que toda a população alcance estes avanços, os cientistas sugerem que os representantes no parlamento americano continuem a dar prioridade ao financiamento para a investigação biomédica - desde a investigação básica até aos ensaios clínicos.





TENDÊNCIAS





De agosto de 2022 a julho de 2023, o FDA aprovou 14 novas terapêuticas anticancerígenas que agora estão ajudando pacientes com uma variedade de tipos diferentes de câncer nos EUA, de acordo com o relatório. Doze terapias previamente aprovadas receberam indicações ampliadas, além da aprovação de dois novos agentes de imagem.

Essas grandes contribuições para a luta contra o cancro ajudaram a reduzir a taxa global de mortalidade por cânce ajustada à idade nos Estados Unidos em 33% entre 1991 e 2020, tendo sido evitadas cerca de 3,8 milhões de mortes por câncer, de acordo com a AACR.





Mais notavelmente, a mortalidade por câncer da mama diminuiu 43% nas últimas 3 décadas, com uma estimativa de 460.000 mortes a menos. Além disso, a diminuição da mortalidade por cancro do pulmão acelerou nos últimos anos - de 0,9% por ano entre 1995 e 2005 para uma diminuição de quase 5% por ano entre 2014 e 2020 - atribuída a uma diminuição nas taxas de tabagismo e ao aumento do desenvolvimento de métodos molecularmente direcionados e imunoterapias.





Importante ressaltar que relatório revelou que os pacientes com câncer com idade igual ou inferior a 14 anos registaram um declínio de 70% nas taxas globais de mortalidade por cancro entre 1970 e 2020. Os pacientes adolescentes com idades entre os 15 e os 19 anos registaram uma diminuição de 64% no mesmo período.





IMUNOTERAPIA





O relatório também destacou o papel emergente da imunoterapia contra o cancro como uma modalidade de tratamento revolucionária. A FDA aprovou 11 inibidores de checkpoint imunológico desde 2011, com indicações para pelo menos 20 tipos diferentes de câncer. A agência também aprovou seis terapias com células T receptoras de antígenos quiméricos (CAR-T) para tratar certas doenças hematológicas.





O tratamento do câncer foi transformado por meio desses novos agentes. No entanto, de acordo com o relatório, os desafios persistem porque as imunoterapias beneficiam apenas uma pequena fração dos pacientes. Questões relacionadas com o desenvolvimento de resistência ao tratamento, eventos adversos e compreensão limitada de como integrar as terapias padrão contra o cancro significam que ainda é necessária mais investigação para optimizar os benefícios potenciais da imunoterapia, concluiu o relatório.





Apenas como exemplo de quão eficaz e crítico é o financiamento do NIH (Instituto Nacional de Saúde americano), 354 dos 356 medicamentos que foram aprovados para uso em pacientes nos EUA na última década são consequência do investimento em investigação do NIH.





O progresso da investigação sobre o câncer, entretanto, não tem sido uniforme em todos os subtipos. Pacientes diagnosticados com câncer de pâncreas ou glioblastoma enfrentam baixas taxas de sobrevida relativa em 5 anos, devido às poucas opções de tratamento. Entretanto, as taxas de incidência de certas formas de cancro - como o câncer colorretal de início precoce, o câncer do pâncreas e o cancro uterino - continuam a aumentar, enquanto o custo do tratamento também se eleva de forma expressiva. Por essa razão, os representantes da AACR apelaram ao Congresso para apoiar aumentos de pelo menos US$ 3,465 milhões para o NIH e US$ 2,6 mil milhões para o NCI para combater os desafios enfrentados pela comunidade de tratamento do câncer.