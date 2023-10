Privatização melhora desempenho de empresas de saneamento

816

Reservatório de Jaguari, pertencente à Sabesp (foto: LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADAO CONTEÚDO)





Uma parte dos funcionários da Sabesp, a empresa de saneamento de São Paulo, entrou em greve ontem para protestar contra o projeto de privatização defendido pelo governador Tarcísio de Freitas. Eles argumentam que se trata de uma companhia saudável, que presta bons serviços ao estado mais rico do país. De fato, a Sabesp tem números positivos para mostrar – no ano passado, por exemplo, teve lucro líquido de R$ 3,1 bilhões. Contudo, exemplos de outras empresas do ramo que foram privatizadas mostram que, em geral, elas rapidamente melhoram seus números. Um caso clássico é o da Cedae, a companhia de saneamento básico do Rio de Janeiro, que passou para as mãos da iniciativa privada em 2021. Naquele ano, seu prejuízo foi de R$ 78 milhões. Em 2022, já sob gestão dos novos donos, lucrou R$ 1 milhão. Obviamente, Sabesp e Cedae são empresas bem diferentes, mas é preciso discutir a privatização de forma técnica, sem os velhos preconceitos.





Fundo Pátria compra rede de atacarejo por R$ 700 milhões

A ascensão no Brasil do modelo de negócios conhecido como atacarejo – uma mix entre atacado e varejo – chamou a atenção de grandes investidores. Ontem, o fundo de private equity Pátria selou a compra, por R$ 700 milhões, da rede baiana Atakarejo, a sexta maior do país, com 28 lojas e faturamento de R$ 3,7 bilhões. Trata-se da primeira investida do Pátria no ramo do atacado. Segundo dados da Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço (Abaas), existem 2 mil lojas do tipo no país.

Eu lido com as más notícias como um problema que pode ser resolvido e não como algo que está acontecendo comigo Robert Iger, presidente da Disney





Brasil é nova aposta de líder mundial de audiolivros

Maior empresa de audiolivros do mundo, a Audible lançou ontem o serviço no Brasil. No início, serão oferecidos 4 mil títulos narrados em português, acessados por meio de assinatura mensal de R$ 19,90. “Dom Casmurro”, o clássico de Machado de Assis, é narrado, por exemplo, pelo ator Marcos Palmeiras. Fundada nos Estados Unidos há 25 anos, a empresa adiou várias vezes a chegada ao mercado brasileiro. Agora, após extensa pesquisa, concluiu que há interesse por esse tipo de atividade no país.





Para diretor da ANP, transição energética será sofrida

A onda da vez é a transição enérgica, mas a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis não será um processo fácil. Quem diz isso é Rodolfo Saboia, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP).“Havia uma visão romântica de que íamos passar dos combustíveis fósseis para os renováveis, e que isso ia ser um processo suave”, afirmou, durante evento no Senado. “Não vai ser nada disso. Vai ser uma transição cara, que vai impactar a nossa vida de maneiras inimagináveis.”





5,3%

será o reajuste do preço do querosene de aviação a partir de 1º de outubro, segundo anúncio feito pela Petrobras. O aumento poderá ter impacto no valor das passagens aéreas





Rapidinhas

A Binance realizou em 29 de setembro um treinamento voltado a investigadores e delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás. O treinamento foi conduzido pela equipe de Inteligência e Investigações da exchange, maior do mundo em volume de negócios, e busca ampliar o conhecimento sobre a indústria blockchain e de criptomoedas.





No evento, foram abordados os conceitos de blockchain e criptoativos e as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, entre outros. A exchange já conduziu workshops semelhantes para investigadores da Polícia Federal em Brasília e para promotores Ministério Público do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de órgãos convidados.





O Itaú BBA promoverá, em 17 de outubro, a primeira edição da “Conferência de Empresas Não Listadas”, que terá como foco a geração de oportunidades de negócios para clientes do banco e investidores brasileiros. O evento contará com a participação de vinte empresas, como Madero, Cimed, Nadir Figueiredo e Votorantim Cimentos.





A retomada do turismo impulsiona a geração de empregos no Brasil. De acordo com dados do Ministério do Turismo, o setor foi responsável por 23,6 mil vagas criadas em agosto, o equivalente a 20% do total. A área chamada de “alojamento e alimentação” respondeu, sozinha, pelo surgimento de 14 mil postos de trabalho.