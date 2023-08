Crise na China ameaça economia brasileira

816

O Brasil tem os chineses como principais parceiros comerciais. Em 2022, o país asiático concentrou cerca de 30% das exportações nacionais (foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )





Tudo o que o mundo não precisa agora é de uma economia chinesa fraca. O país da Muralha, contudo, não para de decepcionar. No trimestre encerrado em julho, o PIB local cresceu mísero 0,8% em relação ao período imediatamente anterior. Em termos anualizados, o número corresponde a uma variação de 3,2% – trata-se do menor patamar em três décadas. Os indicadores são ruins onde quer que se olhe. Em julho, as exportações tombaram 14,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Por sua vez, as importações recuaram 12,4%. Como se não bastasse, há uma crise imobiliária à espreita. Ontem, a Evergrande, segunda maior empreiteira chinesa, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos após acumular dívidas impagáveis de US$ 300 bilhões. A China enfraquecida é péssimo negócio para o mundo, e em especial para o Brasil, que tem na nação asiática seu principal parceiro comercial. No ano passado, o país concentrou cerca de 30% das exportações brasileiras.









Governo dá resposta insatisfatória para apagão





As explicações dadas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal não convenceram muita gente. Oliveira disse que uma falha técnica em uma linha de transmissão da Chesf, subsidiária da Eletrobras no Ceará, originou o problema. Especialistas do setor, contudo, alegam que deve haver algo mais, pois o desligamento da tal linha não seria suficiente para ocasionar danos sistêmicos. Portanto, há muito ainda por ser elucidado.









Forte no Nordeste, Grupo Mateus planeja expansão para outras regiões





Fundado há 36 anos em Balsas, no Maranhão, o Grupo Matheus é o novo fenômeno do varejo brasileiro. De acordo com ranking elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), é agora o terceiro maior conglomerado do setor no Brasil, superando o Pão de Açúcar e atrás apenas de Carrefour e Assaí. Nos últimos 3 anos, seu faturamento quase dobrou, o que se deve sobretudo ao plano agressivo de expansão na região Nordeste. Agora, a empresa estuda chegar a praças do Sudeste.









No Brasil, faltam profissionais para a área de tecnologia





Apesar dos altos índices de desemprego no Brasil, algumas áreas sofrem com a escassez de trabalhadores especializados. Um estudo realizado pelo Google em parceria com a associação ABStartups e a consultoria Box 1824 projetou um déficit de 530 profissionais de tecnologia até 2025. As faculdades não conseguem formar pessoas em número suficiente para atender a demanda do mercado ou para acompanhar os saltos tecnológicos. Fenômeno parecido ocorre até mesmo nos países ricos, como Estados Unidos.









Rapidinhas





A plataforma de comércio eletrônico Shopee inaugurou dois centros logísticos em Minas Gerais, em Governador Valadares e Montes Claros. Os espaços funcionam no modelo de última milha, como é chamado o transporte do produto do centro de distribuição até a casa do cliente. Minas Gerais é o segundo estado do Sudeste com mais lojistas na Shopee.





A maior parte (55%) das fintechs brasileiras espera mais do que dobrar seus resultados financeiros em 2023. Essa é a principal conclusão de uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Fintechs em parceria com a consultoria PwC. Outro dado interessante: 43% delas já atingiram o “break-even”, ou seja, o equilíbrio financeiro.





A XP ultrapassou a marca de um milhão de cartões de crédito ativos dois anos depois de lançar o produto. Ele surgiu com uma novidade: o “investback”, que retorna para os clientes, na forma de investimentos, 1% do valor das compras. Segundo a plataforma Cardmonitor, a XP está entre as 15 maiores emissoras de cartões do país.





O apagão que derrubou um quarto do fornecimento de energia do país elevou as chamadas para os call centers das empresas do setor. Segundo a DialMyApp, plataforma que converte chamadas em menus de autoatendimento, o episódio levou a um aumento de 120% na digitalização dos contatos nos contact centers.









120 mil

brasileiros atingiram patrimônio de ao menos US$ 1 milhão em 2022, segundo levantamento do banco suíço Credit Suisse. Nenhum país produziu tantos milionários no ano passado









“Podemos ver um cenário mais benigno adiante, se tiver arcabouço fiscal e reforma tributária aprovados e sinalização de déficit público controlado”

Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa, holding de investimentos que controla o Itaú Unibanco