China fraca economicamente ameaça as exportações brasileiras

A China se prepara para fechar 2022 com o PIB mais fraco dos últimos 40 anos. É consenso entre analistas que a economia do país não crescerá mais do que 3%, mas alguns bancos, como o britânico Barclays, acham que o número ficará em torno de 2% – isso é quase nada perto dos padrões chineses. Os lockdowns definidos pela política de COVID-zero, o declínio do mercado de imóveis residenciais, as secas prolongadas e o consumo interno modesto explicam o resultado. A desaceleração da economia chinesa é péssima para o Brasil, que tem no país da Muralha o seu principal parceiro comercial. No primeiro semestre, segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o volume de exportações brasileiras para a China caiu 11,5% e o resultado não deverá ser diferente nos últimos meses do ano. Atualmente, a nação asiática responde por 28% das exportações brasileiras. Um ano atrás, a participação estava em 34%.





Agronegócio salva vendas ao exterior mais uma vez

Faça chuva ou faça sol, o agronegócio sempre traz resultados positivos para a economia brasileira. Em agosto, as exportações do setor totalizaram US$ 14,8 bilhões, número que representa avanço de 36,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). De acordo com o Ministério da Agricultura, trata-se de um novo recorde para o período. O desempenho se deve sobretudo aos elevados preços de commodities no mercado internacional.





TikTok vira mecanismo de busca e assusta o Google

O TikTok, quem diria, ameaça uma das maiores empresas de tecnologia do mundo – o Google. Pesquisa interna feita pelo próprio Google com usuários entre 18 a 24 anos descobriu que 40% deles usam o TikTok como mecanismo de busca. O que explica a preferência? Segundo a garotada, a plataforma chinesa traz um elemento essencial: vídeos em vez de textos. Não à toa, é acessada, todos os meses, por um bilhão de usuários. Facebook, Instagram e YouTube também sofrem com a concorrência do app chinês.

Felizmente, a gente chegou em um consenso mínimo do que dá e do que não dá para fazer na economia. Então, qualquer que seja o candidato, a gente acha que não vai ter nenhuma barbeiragem na economia Roberto Sallouti, presidente do banco BTG Pactual



Fiasco dos NFTs gera prejuízos milionários

Pouco tempo atrás, muitos analistas apressados disseram que os NFTs – os tais tokens não fungíveis – revolucionariam o mundo. Por serem únicos e insubstituíveis, os certificados de autenticidade digital mudariam especialmente o universo das artes. Pois bem: o craque Neymar perdeu R$ 5 milhões depois de comprar três artes virtuais. O cantor americano Justin Bieber tomou tombo maior, equivalente a R$ 20 milhões. Quem tem NFT está se livrando do ativo, e por isso seu preço despencou.





34%

dos empresários brasileiros consideram a educação como a área que deve ser priorizada pelo próximo presidente, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em seguida, os executivos indicaram a saúde pública (26%) e o crescimento econômico (20%)

RAPIDINHAS