Agência aprova privatização do Porto de Santos

Agora vai? Depois de muitas idas e vindas, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou a desestatização da Santos Port Authority, empresa que administra o Porto de Santos, o maior do país. O prazo do contrato de concessão será de 35 anos, com possibilidade de extensão por mais cinco. Segundo a Antaq, a privatização prevê R$ 6,3 bilhões em investimentos, dos quais R$ 2,1 bilhões serão destinados a obras de melhoria da infraestrutura portuária e R$ 4,2 bilhões para a construção de um túnel submerso entre as cidades de Santos e Guarujá. O projeto, contudo, deverá superar barreiras burocráticas para ser finalmente concluído. Ele será encaminhado para o Ministério da Infraestrutura antes de seguir para o Tribunal de Contas da União (TCU). De todo modo, a iniciativa é bem-vinda: os novos aportes ajudarão a aumentar a capacidade total do porto em até 50% nos próximos 20 anos.





“Carros voadores” somam 4,6 mil pedidos pelo mundo

Os eVTOLs (veículos elétricos de pouso e decolagem vertical) nem sequer entraram em serviço, mas já fazem barulho no mercado. De acordo com levantamento realizado pela consultoria Revolution Aero, que monitora a indústria aérea, já foram feitas 4,6 mil encomendas dos tais “carros voadores”. A brasileira Eve, que pertence à Embraer, a chinesa EHang e a britânica Vertical Aerospace receberam o maior número de pedidos. Espera-se que as aeronaves entrem em operação a partir de 2025.





Netflix terá versão para celular do game “Assassin’s Creed”

Se o streaming não vai bem, o jeito é recorrer a novas fontes de receitas. A Netflix assinou acordo com a francesa Ubisoft, um dos maiores estúdios de videogame do mundo, para a criação de três jogos para celular que serão oferecidos gratuitamente aos seus assinantes. Os games consistem em versões mobile de clássicos como “Assassin’s Creed”, “Valiant Hearts” e “Mighty Quest”. Faz sentido a estratégia de diversificação. No segundo trimestre, a empresa perdeu 970 mil assinantes.

O efeito dos juros foi mais impactante no mercado imobiliário do que a própria pandemia, pela dificuldade do financiamento Alexandre Lafer Frankel, fundador da Vitacon, incorporadora conhecida pelos imóveis compactos



Weg é a empresa com mais bilionários

A fabricante de motores Weg é a empresa com mais bilionários no Brasil. Segundo ranking criado pela revista americana Forbes, que considerou as participações acionárias até 31 de maio de 2022, a multinacional brasileira contabiliza 29 pessoas que romperam a casa do bilhão em patrimônio. Juntas, elas possuem algo como R$ 60 bilhões. A seguir estão a Itaúsa, com 11 bilionários e patrimônio de R$ 33 bilhões, e o Magazine Luiza, com sete acionistas que detêm R$ 14 bilhões.





US$ 3,5 trilhões

é quanto a transformação digital do Brasil acrescentaria ao PIB nos próximos 10 anos, segundo projeção da consultoria Accenture





RAPIDINHAS