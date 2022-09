TikTok vira ferramenta indispensável para clubes de futebol

A rede social chinesa é que detém maior representatividade entre o público jovem (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 29/10/20)









O TikTok e o Instagram se tornaram ferramentas vitais para cativar consumidores em todas as áreas – inclusive nos esportes. Um levantamento feito pelo Ibope Repucom constatou que as duas plataformas responderam por 77% dos novos seguidores que os clubes de futebol brasileiros conquistaram para as suas redes sociais entre janeiro e agosto de 2022. O TikTok tem relevância especial: é a rede que mais cresce no mundo e que a detém maior representatividade entre o público jovem. Se os clubes quiserem angariar novos fãs, devem obrigatoriamente investir na produção de conteúdo exibido no aplicativo chinês. Com 49,2 milhões de seguidores, o Flamengo é o time mais popular nas plataformas pesquisadas (Facebook, Instagram, TikTok, Tw itter e YouTube), seguido por Corinthians (30 milhões) e São Paulo (19 milhões). Atlético e Cruzeiro possuem, respectivamente, 9,6 milhões e 8,8 milhões de inscritos em suas redes sociais.





Cinema ainda sofre com os efeitos adversos da pandemia

A indústria do cinema está longe de recuperar os prejuízos trazidos pela pandemia. Não foi apenas o fechamento das salas (foto) que prejudicou o setor. Com as restrições da pandemia, a produção de filmes caiu drasticamente. De acordo com levantamento realizado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), foram lançados 308 filmes no país em 2021. Em 2019, antes de a COVID-19 chegar ao Brasil, houve 444 estreias. Além disso, a média de público ainda está 50% abaixo do número observado três anos trás.

Não é nas margens que você quer viver sua vida. O mundo precisa de você no centro da arena Tim Cook, presidente da Apple



Armínio Fraga investe em startup da área científica

A startup brasileira Gen-t pretende realizar um feito inédito: mapear o genoma da população do país. Fundada no ano passado pela cientista Lygia de Veiga Pereira, doutora em genética humana pelo Mount Sinai Graduate School, em Nova Iorque, e professora titular de Genética Humana na Universidade de São Paulo (USP), a empresa atraiu nomes de peso para o projeto. Entre seus investidores estão Armínio Fraga (foto), ex-presidente do Banco Central, e Eduardo Mufarej, ex-presidente da Tarpon.





Estoque de veículos é o maior em 27 meses

O estoque de veículos nos pátios de montadoras e concessionárias atingiu o maior nível em 27 meses. Segundo a Anfavea, a associação das montadoras, no final de agosto havia 164,8 mil carros à espera de compradores. O dado é positivo e sinaliza a recuperação do ritmo de produção de automóveis, que sofre com a falta de semicondutores. No mês passado, foram fabricadas 238 mil unidades no país – trata-se do maior volume em 21 meses. O setor espera que novos recordes sejam batidos até o fim do ano.





US$ 10 mil

é o lance mínimo por um cartão de aniversário que o bilionário americano Elon Musk enviou a sua ex-namorada, Jennifer Gwynne. Ela decidiu leiloar na plataforma RR Auction diversas peças que têm alguma ligação com seu antigo parceiro





RAPIDINHAS