Por que o 'quiet quiting' é a nova revolução dos escritórios no mundo

O movimento “quiet quitting” (algo como demissão silenciosa, em português) está se tornando a nova revolução dos escritórios. Em linhas gerais, os adeptos do fenômeno estabelecem limites bem definidos entre carreira e vida pessoal e fazem apenas o que foi estabelecido no contrato de trabalho – nem mais, nem menos.





Parece coisa passageira? Que nada. Nos Estados Unidos, pesquisa feita pelo Instituto Gallup com 15 mil trabalhadores descobriu que cerca de 50% deles aderiram à tendência. No Brasil, o “quiet quitting” começa a ser debatido pelas empresas. “No pós-pandemia, as pessoas passaram a dar mais valor para o bem-estar e as jornadas extenuantes de trabalho se tornaram indefensáveis”, afirma o consultor Eduardo Tancinsky.Ele lembra, contudo, que peitar patrões é mais fácil nos países desenvolvidos, onde sobram empregos. No Brasil, a disputa por vagas é mais acirrada e a estratégia pode ser perigosa.

Tecnologia 5G acelera expansão pelo país

O 5G avança no Brasil. Nesta semana, mais três capitais – Fortaleza, Natal e Recife – passaram a ter o sinal ativado. Em menos de dois meses de funcionamento, a tecnologia chegou a 15 capitais brasileiras e até o final de setembro as principais cidades do país deverão contar com o serviço. Após esse período, o 5G será levado de forma gradual para municípios menores, mas o processo deverá durar um bom tempo: ao menos cinco anos, segundo estimativas feitas pela Anatel.

Legalização da cânabis traria prejuízos para a indústria farmacêutica

Boa parte da indústria farmacêutica tradicional é contra a liberação de produtos à base de cânabis. É fácil entender o motivo. Estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, calculou que o setor farmacêutico perderia até US$ 3 bilhões por ano com a legalização definitiva. Para chegar ao resultado, os pesquisadores analisaram a forma como o mercado de ações de empresas farmacêuticas de capital aberto respondeu às leis que legalizaram a cânabis medicinal nos últimos 25 anos.

Exportações de frango e carne bovina quebram recordes

O agronegócio nunca decepciona. Em agosto, o Brasil exportou 437,8 mil toneladas de carne de frango (in natura e processada), volume 15,3% maior que o negociado em agosto de 2021, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A receita dos embarques aumentou 36,1%, para US$ 922,1 milhões. Não foi um caso único. No mesmo período, as exportações brasileiras de carne bovina somaram 230,2 mil toneladas, novo recorde para o mês e um acréscimo de 8,6% sobre um ano atrás.

A Mercedes-Benz do Brasil vai cortar 3,6 mil postos de trabalho na fábrica de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O número equivale a 35% dos 10,4 mil funcionários da planta. Além disso, a montadora alemã não renovará 1,4 mil contratos temporários. Segundo a empresa, o ajuste se deve à queda do mercado de veículos comerciais.

Alguém ainda duvida dos impactos perversos das mudanças climáticas? Basta dar uma espiada na Europa para compreender a gravidade do problema. De acordo com o Observatório do Clima, uma área equivalente a 21% do continente está em situação de alerta, enquanto o estado de atenção chegou a 43% do território. Trata-se da pior seca em 500 anos.

As vendas de carros usados cresceram em agosto. Segundo levantamento realizado pela Fenabrave, associação que reúne as concessionárias, 968 mil unidades trocaram de dono no mês, o que corresponde a aumento de 11% em relação a julho. Na comparação com agosto de 2021, contudo, os negócios recuaram cerca de 10%.

A demanda por voos domésticos no Brasil atingiu em julho os níveis pré-pandemia, conforme relatório divulgado pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês). De acordo com o estudo, o indicador superou em 0,9% os patamares de 2019, quando a crise de Covid-19 começou.

R$ 9.499

é o preço mínimo do novo iPhone 14 Pro. A Apple diz que é o seu modelo mais tecnológico

