Embraer recebe aporte de US$ 15 milhões para seus "carros voadores"

(foto: Embraer/Divulgação - 16/7/19)









LEIA MAIS 04:00 - 08/09/2022 Por que o 'quiet quiting' é a nova revolução dos escritórios no mundo

04:00 - 06/09/2022 XP lança programa para contratar mulheres negras

04:00 - 05/09/2022 Há risco de uma reestatização da Eletrobras no eventual governo petista?



“Trabalhar com a United é uma oportunidade inigualável para avançarmos com o ecossistema de mobilidade aérea urbana”, disse André Stein, presidente da Eve. Os veículos elétricos da empresa brasileira realizam pouso e decolagem verticais, são mais baratos que helicópteros e poluem menos. A Eve está pronta para decolar. Nesta semana, a empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer recebeu um aporte de US$ 15 milhões da americana United Airlines – é mais um sinal inequívoco do interesse do mercado pelos eVTOLs, como são chamados os “carros voadores” fabricados por companhias como a Eve.Feito por meio da divisão United Airlines Ventures, o acordo prevê também a compra de até 400 aeronaves elétricas de quatro lugares, com as primeiras entregas previstas para 2026. A parceria não vai parar por aí: a ideia é desenvolver em conjunto de estudos sobre uso e aplicação dos eVTOLs no mercado de aviação.“Trabalhar com a United é uma oportunidade inigualável para avançarmos com o ecossistema de mobilidade aérea urbana”, disse André Stein, presidente da Eve. Os veículos elétricos da empresa brasileira realizam pouso e decolagem verticais, são mais baratos que helicópteros e poluem menos.





A febre dos documentários sobre esportes

O streaming descobriu o nicho de documentários esportivos. Nos últimos dois anos, as plataformas de streaming passaram a enxergar o esporte como uma oportunidade de gerar conteúdos de cinema e divertir não apenas fãs das modalidades, mas o público em geral. O fenômeno começou com “The last dance”, sobre Michael Jordan, recorde de audiência entre documentários da Netflix, e se manteve com produções sobre outras grandes estrelas do esporte – do surfe à ginástica, do automobilismo ao futebol.





Produção de grãos quebra recorde

As adversidades climáticas em algumas regiões do Brasil não foram suficientes para derrubar a produção de grãos no país. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), as 271,2 milhões de toneladas na safra 2021/2022 representam um recorde histórico, superando em 5,6% o desempenho do período anterior. Um dos destaques foi a produção de milho (foto), que chegou a 113,2 milhões de toneladas – 30% acima da safra anterior. Por sua vez, a colheita da soja, principal grão cultivado no Brasil, encolheu 10%.





Shopee esvazia operação na América Latina, mas aposta no Brasil

O aplicativo de compras Shopee encerrou operações em quatro países da América Latina – Argentina, Chile, Colômbia e México. Em email enviado a funcionários, o presidente da empresa, Chris Feng, afirmou que a decisão foi tomada porque “é preciso focar recursos nas operações principais". Por esse critério, os negócios no Brasil estão mais do que garantidos. A empresa de Singapura chegou ao país em 2019 e, desde então, não para de crescer. Atualmente, é o app de compras mais usado no mercado brasileiro.





Rapidinhas

Guerra na Ucrânia, emergência climática, violência na política, onda de crimes…Na era das redes sociais, as notícias sobre tragédias estão por toda parte e já há até um termo para definir o consumo excessivo desse tipo de conteúdo: “doomscrolling”. A novidade: a ciência, enfim, descobriu os efeitos do fenômeno para a saúde.

Segundo a Universidade Texas Tech, nos Estados Unidos, 16,5% das pessoas apresentam “consumo problemático” de más notícias, o que aumenta consideravelmente os níveis de estresse e ansiedade. Não se deve, obviamente, ignorar a realidade, o que seria um tipo de alienação. Mas a obsessão por tragédias é um problema real.

No próximo dia 13, o ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Ciro Nogueira, da Casa Civil, participam, em Brasília, do Fórum Saúde Brasil. O seminário, organizado pelo think thank Esfera Brasil, tem como tema a inovação na indústria farmacêutica e abordará as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), que visam ampliar o acesso a medicamentos pelo SUS.

A indústria de material de construção decepcionou em agosto. Segundo o Índice Abramat, calculado pela FGV, o faturamento do setor caiu 2,6% diante de igual mês de 2022. Desde setembro de 2021, o índice recua quando comparado com um ano atrás. Espera-se que o cenário mude até dezembro.





“Não nos levemos muito a sério. Nenhum de nós tem o monopólio da sabedoria”

Elizabeth II, a rainha mais longeva da história do Reino Unido, em mensagem de Natal transmitida em 1991

61%

dos brasileiros têm smart TV, segundo pesquisa da Nielsen. O número ajuda a explicar o sucesso dos serviços de streaming