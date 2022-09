XP lança programa para contratar mulheres negras

(foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

As mulheres têm cada vez mais protagonismo no mundo corporativo, mas em algumas áreas as defasagens em relação aos homens persistem. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, profissionais do gênero feminino que atuam na indústria financeira recebem até 21% menos do que homens que exercem as mesmas funções. Outro levantamento, desta vez feito pela XP Inc., constatou que elas respondem por apenas 17,5% das posições de decisão em gestoras de fundos. A XP quer mudar esse cenário. A empresa lançou nesta semana a segunda edição do programa Vem Transformar, criado para o desenvolvimento da carreira em assessoria de investimentos. A iniciativa destina-se exclusivamente para mulheres que se autodeclaram pretas ou pardas. O interessante é que todas as 100 selecionadas serão contratadas e integrarão o time de assessoria de investimentos da XP. As inscrições estão abertas até 16 de outubro.

Shoppings comemoram aumento das vendas

Os brasileiros estão gastando mais em shoppings depois de dois anos difíceis de pandemia. Em julho, as vendas nesses estabelecimentos subiram 14,1% em comparação com o mesmo mês de 2021, conforme dados apurados pela Abrasce, a associação do setor. A maior alta foi observada na região Centro-Oeste (15,3%). Outra boa notícia é o aumento de 23,4% do fluxo de visitantes na mesma base comparativa. Para a Abrasce, a relativa trégua da inflação e a melhora dos níveis de emprego explicam o resultado.

Rapidinhas

O endividamento das famílias brasileiras não para de crescer. Em agosto, 79% delas tinham contas em atraso, de acordo com levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em julho, o índice foi de 78%. A entidade destaca que a alta do volume de endividados foi maior entre as famílias de baixa renda.

As recentes quedas da cotação de moedas virtuais não afetaram o desempenho da Bitso no Brasil. A corretora sediada no México triplicou as negociações de bitcoins e afins no mercado brasileiro entre julho e agosto. Nesse período, a Binance, sua principal concorrente, teve problemas em seu sistema de pagamentos.

A transformação digital não é apenas um objetivo distante. Ao contrário, está cada vez mais presente na rotina empresarial. Pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) revela que, em 2022, 87% das varejistas do país investiram em projetos que têm a transformação digital como foco. Em 2020, o índice foi de 69%.

O YouTube se tornou importante gerador de negócios para a economia brasileira. Levantamento feito pela Oxford Economics concluiu que a plataforma de vídeos contribuiu com R$ 6 bilhões para o PIB do Brasil em 2021. Além disso, foi responsável pela geração de cerca de 160 mil empregos no ano passado.

126,4 milhões

de brasileiros usam o PIX, segundo o Banco Central. Em menos de dois anos desde a implementação, o serviço chegou a quase 60% da população brasileira

Fusões e aquisições avançam em 2022

As fusões e aquisições – conhecidas como M&As, sigla em inglês para Mergers and Acquisitions – estão em alta no Brasil. Segundo pesquisa da consultoria KPMG, foram realizadas 1.041 operações desse tipo no primeiro semestre, o que representa acréscimo de 25% em relação ao mesmo período de 2021. Os negócios relativos à área de internet lideraram o movimento, com o total de 410 transações fechadas no período, à frente do segmento de tecnologia da informação (180 operações) e financeira (55).

Governo lança programa para renovar frota de caminhões

A criação pelo governo do Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária no País (Renovar) veio em boa hora. Em síntese, a iniciativa busca renovar a frota de caminhões do país. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, do Ministério da Infraestrutura, existem 3,5 milhões de caminhões em circulação no Brasil. Desse total, 26% têm mais de 30 anos de fabricação. Entre outras medidas, o projeto prevê novas linhas de crédito para a compra de veículos pesados.

"Colaboradores que se sentem bem cuidados e felizes no trabalho são profissionais mais dedicados e engajados, dispostos a entregar o seu melhor”

Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein