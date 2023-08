O que a Petrobras pretende fazer com o preço dos combustíveis?

816

A Petrobras tem uma bomba-relógio para desarmar (foto: Fábio Motta/Estadão Conteúdo - 11/4/14)







A Petrobras tem uma bomba-relógio para desarmar. Nos últimos dias, a defasagem do preço da gasolina em relação às cotações internacionais de petróleo aproximou-se dos 30%. Se a atual política de preços não for alterada, o desequilíbrio deverá crescer, já que previsões apontam para o aumento do barril de petróleo nos próximos meses. No governo Dilma Rousseff, ressalte-se, o controle artificial de preços levou a petrolífera a perder quase 60% de seu valor de mercado. O que Lula fará agora? O reajuste dos combustíveis certamente provocaria impactos na inflação e poderia retardar o movimento de redução dos juros, iniciado na semana passada. Segurar os preços, contudo, jamais funcionou – nem nos governos petistas nem em qualquer outro. Como se sabe, a manutenção da defasagem de preços penalizaria não apenas a Petrobras, mas seus milhares de acionistas, incluindo a União. O dilema está colocado e exigirá responsabilidade do governo.

TikTok aposta agora em serviço musical





Desde que foi lançada, em 2016, a rede social chinesa TikTok aumenta sua base de clientes em ritmo alucinante. Tanto é assim que se tornou uma das maiores plataformas do mundo, com 1,1 bilhão de usuários em 160 países. Em 2023, contudo, o avanço passou a ser mais lento. Com o sinal de alerta ligado, a empresa decidiu investir em novas frentes. Sua principal aposta é o serviço musical TikTok Music, lançado há alguns dias para concorrer com a Apple Music e o Spotify. A briga será acirrada.

103,1 bilhões





tentativas de ataques cibernéticos foram feitas no Brasil em 2022, Segundo a empresa de segurança

digital Fortinet, o número corresponde a um crescimento de 16% em relação ao ano anterior

Produção de caminhões desaba no Brasil





Não são apenas os fabricantes de carros que enfrentam tempos difíceis. Em junho, segundo dados apurados pela Anfavea, a associação que representa as montadoras, foram produzidos 6,7 mil caminhões no Brasil, o que representa uma queda expressiva de 46% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, o desempenho é igualmente ruim, com recuo de 36%. De acordo com a Anfavea, contudo, o declínio já era esperado, pois as empresas anteciparam compras em 2022.

Bancos anunciam

US$ 1 bilhão para a Amazônia





A pauta ambiental é irreversível. Ontem, 19 instituições financeiras de diversos países anunciaram a meta de liberar US$ 1 bilhão em financiamentos para negócios sustentáveis na região amazônica. Chamado de “Coalizão Verde”, o projeto conta, entre outros, com a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Outros aportes serão anunciados na Cúpula da Amazônia, que começa hoje, em Belém, no Pará.

"O cenário econômico está positivo. A Reforma Tributária e o início do ciclo de queda de juros ajudam

a elevar o otimismo”









Rapidinhas

O filme “Barbie”, baseado na famosa boneca, alcançou US$ 1 bilhão em bilheteria global desde que foi lançado, há três semanas. Com isso, se tornou a segunda produção mais rentável do ano, atrás de “Super Mario Bros”, que arrecadou US$ 1,3 bilhão. Este último, contudo, foi lançado em abril. Portanto, “Barbie” provavelmente assumirá a ponta.





A plataforma de comércio eletrônico Shopee assinou parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e os Correios para promover vendas de produtos brasileiros em países do Sudeste asiático, como Filipinas, Singapura, Tailândia, Taiwan e Vietnã. O acordo prevê treinamento e orientações sobre logística.





O fundo de private equity Advent se desfez de 85% de suas ações no Carrefour Brasil por meio de uma operação conhecida no mercado como “block trade”, uma espécie de leilão na bolsa. Não custa lembrar: no segundo trimestre de 2023, a operação brasileira do Carrefour teve prejuízo líquido de R$ 203 milhões.





O preconceito de idade recua no mercado de trabalho. Segundo pesquisa da consultoria Bain & Company, atualmente 32% dos empregos formais são ocupados por pessoas com mais de 45 anos No início do século, o índice era de 24%. A tendência é que o percentual aumente com o processo de envelhecimento da população. Paulo Pena, economista da Fundação Getulio Vargas (FGV)