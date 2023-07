Aberturas de capital de empresas brasileiras permanecem paradas

816

O mercado de capitais brasileiro está literalmente parado. De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades do Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), entre 2022 e 2023 foi realizada apenas uma abertura de capital no Brasil, algo raro na história recente. Com a provável queda dos juros a partir de agosto e o consequente aumento do apetite dos investidores pela bolsa, a tendência é que esse cenário seja revertido. Para efeito de comparação, em 2021 houve 46 IPOs (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) no Brasil, marca que, segundo analistas do setor, certamente levará um bom tempo para ser repetida. Se não houver surpresas, o ano de 2023 tende a permanecer zerado. A e xpectativa é que o movimento de IPOs volte apenas a partir de 2024, quando as empresas do setor de saneamento Iguá e Aegea reabrirem o mercado, embora as datas de lançamento de suas ações continuem incertas.







Inflação menor amplia argumentos para queda da Selic





Mais um argumento para o corte da taxa Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, prevista para 2 de agosto. O IPCA-15, prévia da inflação oficial, recuou 0,07% em julho, conforme o IBGE. Desta vez, o indicador também foi negativo no segmento de serviços, que até então se recusava a cair. Em doze meses, o indicador estacionou em 3,19%. Os números vieram abaixo das previsões do mercado e comprovam que o Brasil está diante de um quadro desinflacionário.





Áreas de pastagem de gado degradadas diminuem no Brasil





O Atlas das Pastagens, publicação concebida pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, mostra uma nova realidade para a produção de carne no Brasil. No século 21, o percentual de áreas de pastagem de gado classificadas como severamente degradadas diminuiu de 30,15% para 15,78%, representando uma área reduzida de 50,2 milhões para 25,7 milhões de hectares – ou 50% menor. É o agro entrando na era da sustentabilidade.





Programa de incentivos para a compra de carros pode voltar?





Um cacique da indústria automotiva brasileira acredita que o programa de incentivos do governo para o setor deverá ser reaberto até o final do ano. “O programa foi muito curto e esgotou-se de forma mais rápida do que todos esperavam”, diz o executivo. “A impressão que tenho é que o presidente Lula lançou um balão de ensaio para testar o mercado. Como o projeto vingou, é se de esperar que seja revigorado.” Por enquanto, contudo, não há sinal em Brasília de retomada da proposta.









Rapidinhas





A operação brasileira da japonesa Toyota encerrou o primeiro semestre na liderança das exportações de automóveis. No período, a empresa enviou para o exterior 49,2 mil unidades dos modelos Yaris, Corolla, Corolla Cross e Etios. A empresa também obteve bons resultados com o envio, para os Estados Unidos, de 17 mil motores.





Os conteúdos em vídeo se tornaram onipresentes na nova era digital. De acordo com um estudo realizado pela Kantar Ibope Media, 99% dos lares brasileiros foram impactados por conteúdos em vídeo no primeiro semestre do ano. O dado é assombroso, porque revela que praticamente a totalidade dos brasileiros acessou materiais desse tipo.





A arrecadação do governo federal totalizou em junho R$ 180,47 bilhões, o que representou uma queda de 3,37% sobre igual mês do ano anterior. De acordo com a Receita Federal, o resultado foi influenciado por alterações na legislação tributária e por “pagamentos atípicos”, tanto em 2022 quanto em 2023.





As big techs parecem ser infalíveis No quarto trimestre fiscal, a americana Microsoft teve lucro líquido de US$ 20,1 bilhões, um avanço de 20% em relação ao mesmo período de 2022. A companhia informou ainda ter obtido receita de US$ 56,2 bilhões no trimestre encerrado em junho, um crescimento de 8% na comparação anual.







“Aprovada a reforma tributária, a preocupação é com a alíquota do IVA, que poderia ser de 28%, uma das mais altas do mundo. Se o Brasil quiser um IVA menor, a saída é fazer outra reforma, a administrativa”





Henrique Meirelles,

ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central









2,1%

é quanto crescerá o PIB do Brasil em 2023, segundo previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI)