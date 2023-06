O peso dos microempreendedores na economia brasileira

816

Os microempreendedores individuais (conhecidos pela sigla MEI) tornaram-se um colosso da economia brasileira. Uma nova pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) constatou que eles movimentam cerca de R$ 70 bilhões por ano – para efeito de comparação, o valor significa mais do que o dobro de todo o lucro do Banco do Brasil em 2022. Ainda segundo o Sebrae, no fim do ano passado, os MEIs possuíam um estoque de crédito de R$ 135,4 bilhões, outro número superlativo que dá a dimensão da relevância do segmento para a economia. Ainda assim, a situação é difícil para a maioria dos profissionais ou empresas que se enquadram nessa categoria. Dados atualizados mostram que 7,5 milhões de microempreendedores individuais estão em atraso com a Receita Federal por pelo menos um mês. Há razões para preocupação: o contingente equivale a 50,2% do total de MEIs em atividade no país.









Termina novela de duas décadas entre Nestlé e Garoto





Após duas décadas de idas e vindas e inúmeras decisões judiciais, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, enfim, a compra da Garoto pela Nestlé. O negócio foi fechado em 2002, mas acabou sendo vetado pelo Cade pouco tempo depois pelo “excesso de concentração” no mercado brasileiro de chocolates. Ainda assim, a Nestlé deverá cumprir algumas regras, como não comprar marcas que detenham mais de 5% do setor. O caso foi um dos mais longos da história a tramitar no Cade.









Mercado Livre amplia frota de veículos elétricos





Até o final do ano, o Mercado Livre vai adicionar à sua frota no Brasil 400 veículos elétricos (foto). É um número expressivo: atualmente, a empresa tem 272 unidades movidas a eletricidade. Os elétricos transportam mercadorias entre os centros de distribuição e os pontos finais de entrega, nas rotas conhecidas como “última milha”. Como um todo, o mercado de elétricos acelera no Brasil. De janeiro a março, a venda de eletrificados no país cresceu 50% em comparação com o mesmo período de 2022.









Por que a Índia é a China da vez





A Índia é a nova China? A julgar pelo desempenho do PIB, não é exagero dizer que sim. Uma nova projeção feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) indica que a economia indiana deverá crescer 6% em 2023 e 7% 2024. É mais do que o desempenho chinês, estimado em 5,4% e 5,1%, respectivamente. A receita da Índia para crescer em ritmo veloz tem sido combinar robustos investimentos em infraestrutura com fortes aportes em inovação e tecnologia.









Rapidinhas





O crédito rural está em alta no Brasil. Entre julho de 2022 e maio de 2023, o volume de recursos concedidos pelo Plano Safra foi de R$ 317,2 bilhões, o que representou um aumento de 18% em relação ao mesmo período da temporada anterior. Trata-se também do maior valor da história, conforme dados compilados pelo Banco Central.





A cannabis medicinal desperta o interesse de um número cada vez maior de brasileiros. Lançado em 2021, um curso a distância sobre o tema oferecido pela Universidade de São Paulo se tornou o mais vendido da história da instituição. Segundo a USP, a sua plataforma EaD contabilizou 600 inscritos para o curso e 17 mil acessos.





A Nexa Tecnologia está desenvolvendo um projeto de rede wi-fi ultrarrápida para a Arena MRV, a nova casa do Atlético Mineiro. De acordo com a Nexa, o projeto foi inspirado nos estádios SoFi, em Los Angeles, e Allegiant, em Las Vegas. A ideia é que a rede suporte o uso simultâneo de internet por até 46 mil pessoas.





O Brasil faz feio nos rankings internacionais de filantropia. Segundo o World Giving Index, índice elaborado pela Charities Aid Foundation, o país ocupa apenas a 79ª posição entre as nações que mais fazem doações, seja de dinheiro ou até mesmo de tempo. Indonésia, Quênia, Nigéria, Mianmar e Austrália lideram o ranking.













R$ 7,2 bilhões





deverá ser o faturamento do e-commerce no próximo Dia dos Namorados, segundo estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. O número representará um salto de 7% sobre 2022









“Se fosse uma questão de dinheiro, eu teria ido para a Arábia Saudita ou para qualquer outro lugar. Parecia muito dinheiro para mim. A verdade é que minha decisão final vai por outro lugar, e não por dinheiro”



Lionel Messi, o craque argentino, ao explicar por que decidiu jogar no Inter Miami, dos Estados Unido