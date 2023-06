Bolsa de Valores vai entrar em um ciclo de crescimento

816

O Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, fechou ontem no seu maior nível desde novembro do ano passado (foto: Nelson Almeida/AFP - 17/6/22)

Agora vai? O Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, fechou ontem no seu maior nível desde novembro do ano passado. Nas últimas semanas, gestores de recursos e diversas instituições financeiras – inclusive as internacionais – avisaram que a bolsa estava barata e que um ciclo de alta estava se aproximando. Como se sabe, esses movimentos não ocorrem por acaso. A aprovação do marco fiscal, a eminente queda dos juros diante de um cenário de inflação em declínio e a chance de a reforma tributária sair do papel são fatores que trouxeram novo ânimo para os investidores. Por sua vez, o real também tem se fortalecido em relação ao dólar, e tudo indica que o movimento continuará. Obviamente, o Brasil tem problemas que estão longe de serem resolvidos e as turbulências na política podem azedar os humores a qualquer momento. Ainda assim, os sinais positivos começaram a aparecer com maior frequência. Que seja assim por muito tempo.









FGV detecta maior deflação desde 1951

As razões para o corte da Selic são cada vez mais evidentes. Ontem, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), usado para medir a inflação, recuou 2,33% em maio. Mais surpreendente ainda: foi a maior deflação registrada pelo indicador desde julho de 1951. No ano, o IGP-DI recuou 3,56%. Em doze meses, 5,49%. De acordo com a FGV, as quedas dos preços do diesel e de commodities em geral levaram à significativa retração.





Feiras do setor de food service esperam movimentar R$ 1,5 bilhão

Reconhecidas como as principais feiras do setor de food service da América do Sul há quase 40 anos, a Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes reunirão, de 13 a de 16 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo, cerca de 1,8 mil marcas expositoras que trarão tendências e soluções em equipamentos, acessórios, utensílios, mobiliário, higiene e limpeza profissional. A expectativa da realizadora, a multinacional Informa Markets, é de que sejam gerados R$ 1,5 bilhão em negócios durante os quatro dias.



(foto: Olis Scarff/AFP %u2013 4/8/20)



Virgin Atlantic acha que São Paulo tem praia

Em pleno século 21, algumas empresas estrangeiras desconhecem o Brasil. Nesta semana, a companhia aérea britânica Virgin Atlantic avisou que voltará a voar para São Paulo. Em anúncio publicado nas redes sociais, a Virgin classificou a capital paulista como “terra do samba, caipirinhas, praias, belezas naturais e uma rica história arquitetônica.” Ok, há samba, caipirinha e riqueza arquitetônica na capital paulista, mas ninguém jamais viu sinal de mar na maior metrópole do Hemisfério Sul.





Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (foto: Nelson Almeida/AFP %u2013 4/6/19)



"A transição energética não descarta a energia fóssil. É um processo. Temos que fomentar a transição, mas as metas globais não pressupõem eliminar os fósseis”





• Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

















27,4%

foi quanto cresceu, em maio, a produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em comparação com abril, segundo dados da Anfavea, a associação das montadoras









RAPIDINHAS





• As demissões nas empresas de tecnologia continuam em alta. Desta vez, o streaming de áudio Spotify anunciou que cortará pelo menos 200 funcionários, o equivalente a 2% de sua força de trabalho. No início do ano, a companhia já havia eliminado 600 postos. Amazon, Apple, Meta e Microsoft também demitiram em massa em 2023.





• Os investimentos em ouro dificilmente saem de moda. No primeiro trimestre de 2023, as compras do metal nobre por bancos centrais cresceram 176% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em cenários de instabilidade geopolítica e inflação e juros altos, o ouro funciona bem como proteção de capital.





• A fabricante de brinquedos Mattel abriu uma loja oficial dentro do Mercado Livre. De acordo com a empresa, a ideia da parceria é oferecer aos consumidores maior agilidade no despacho dos produtos. A operação prevê a entrega de pedidos no mesmo dia em 100 cidades brasileiras e em até um dia útil para cerca de 2,1 mil municípios.





• O Itaú Unibanco confirmou, por meio de comunicado ao mercado, que negocia a venda de sua operação na Argentina para o Banco Macro, uma das principais instituições financeiras do país vizinho. O negócio está estimado em aproximadamente US$ 100 milhões. Como se sabe, a Argentina enfrenta grave crise financeira.