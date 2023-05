Inteligência Artificial pode ser a nova bolha financeira

816

Os investidores precisam manter os olhos bem atentos às ações de empresas ligadas ao desenvolvimento da Inteligência Artificial (foto: Richard A. Brooks / AFP )







Na economia, as bolhas financeiras – como são chamados os aumentos rápidos e exagerados de um produto – costumam gerar efeitos desastrosos. No final dos anos 90, as ações das empresas de tecnologia alcançaram níveis estratosféricos, mas depois descobriu-se que as disparadas não eram justificáveis. Quando a bolha estourou, muita gente perdeu dinheiro. Algo parecido foi visto na crise do subprime, que levou à quebra do banco Lehman Brothers, em 2008. Agora, especialistas acham que uma nova bolha pode estar surgindo. Desta vez, o temor envolve as empresas ligadas ao desenvolvimento da Inteligência Artificial. Nos últimos dias, a fabricante americana de chips Nvidia viu seus papéis subirem às alturas, aproximando-se do valor de mercado de US$ 1 trilhão. Outras gigantes de tecnologia também passam por processo parecido. Muitos analistas acham que os valores exorbitantes das ações não deverão durar muito tempo. Ou seja: os investidores precisam manter os olhos bem atentos.

Mercado de carros usados sofrerá com novo programa de Lula

O programa do carro popular anunciado pelo governo Lula deverá provocar estragos no mercado de usados. “Vou ter de reduzir preços para não ficar com a loja parada”, afirma o empresário Ronaldo Lourenço, dono de uma rede de veículos usados em São Paulo. Na verdade, a diminuição dos valores já é notada entre os grandes do setor. A Mobiauto, terceiro maior marketplace automotivo do Brasil, com 250 mil veículos anunciados em sua plataforma, diz que os preços começaram a cair na última sexta-feira.





Grupo Petrópolis formaliza plano de recuperação judicial

O Grupo Petrópolis, dono das marcas de cerveja Itaipava, Crystal e Petra, protocolou o seu esperado pedido de recuperação judicial. Entre outras iniciativas, a proposta inclui a venda de ativos de energia e deságio de até 70% da dívida da empresa. O plano, contudo, não incluiu a Maltería Oriental, responsável pela produção e venda de malte de cerveja. Estima-se que o Grupo Petrópolis deva R$ 5,6 bilhões para cerca de cinco mil credores. Desse total, R$ 2 bilhões são dívidas financeiras.





Bitcoin é o ativo com maior valorização em uma década

Apesar de o Bitcoin ter perdido parte de seu vigor, a perspectiva histórica mostra a força da moeda digital. Nos últimos 10 anos, ela teve valorização de impressionantes 7.880%, conforme estudo realizado pela gestora Hashdex em parceria com a Quantum. O surpreendente é que o desempenho supera em vinte vezes o segundo colocado da lista, o S&P 500, que acelerou 381,5% no mesmo intervalo. Para efeito de comparação, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, subiu apenas 102,8% no período.





Rapidinhas

Um dos maiores conglomerados brasileiros de educação, o Grupo SEB concluiu o seu primeiro relatório anual de sustentabilidade. Conforme o documento, referente às atividades de 2022, as escolas da empresa arrecadaram e doaram 90 toneladas de alimentos, 7 mil peças de roupas de frio e quase 2 mil livros. Mais de 100 instituições foram beneficiadas.

O índice de confiança da indústria brasileira, medido pela Fundação Getulio Vargas, caiu em maio. “A confiança voltou a desacelerar influenciada não apenas pela percepção de piora da situação atual, mas também pelas perspectivas pessimistas em relação aos próximos meses” disse Stéfano Pacini, economista da FGV.

Se o mercado geral de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) esfriou em 2023, as operações geradas pelo agronegócio seguem, como quase sempre, em alta. Segundo levantamento realizado pela consultoria Kroll, as transações geraram R$ 1 bilhão de janeiro a abril, acima dos R$ 800 milhões movimentados um ano atrás.

A americana Accenture comprou a consultoria brasileira Green Domus, especializada em negócios ligados à agenda sustentável e projetos de descarbonização. De acordo com a Accenture, a Green Domuns fornecerá dados que deverão ajudar clientes nas tomadas de decisão. O valor da operação foi mantido em sigilo.

"Eu acredito que o clima é bastante positivo. Óbvio que ainda tem muita negociação. As próximas semanas vão ser muito importantes em termos da definição dos pontos que serão necessários para viabilizar politicamente a aprovação da reforma" Bernard Appy, secretário extraordinário para reforma tributária, sobre o andamento do projeto para simplificar a cobrança de impostos no país



1,26%

é quanto o PIB brasileiro deverá crescer em 2023, segundo o novo Boletim Focus. Antes, os analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central estimavam um avanço de 1,20%