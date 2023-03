Sem viagem à China, novo marco fiscal fica mais próximo

O ministro da Economia, Fernando Haddad, durante reunião na Frente Nacional de Prefeitos, em Brasília (foto: Lula Marques/Agência Brasil - 13/3/23)







Sem a viagem, não há motivo para que novas rodadas de conversas sejam adiadas, desde que, obviamente, o presidente recupere plenamente a saúde.



Na visão de alguns economistas, o regramento para as contas públicas poderá acelerar a queda dos juros, na medida que ficará mais claro o compromisso do governo com a boa gestão fiscal do país.



Os altos e baixos da indústria de veículos em 2023

Fábrica da Fiat em Betim, na Grande BH (foto: Léo Lira/Divulgação) Apesar do início de ano pouco animador, do crédito caro e da crise que persiste, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) mantém a previsão de crescimento de 4,1% nas vendas de veículos leves em 2023. Para a produção, a estimativa é de alta de 4,2%. Não se vê o mesmo otimismo no segmento de veículos pesados. De acordo com a entidade, os emplacamentos da categoria deverão cair 11% no ano, sendo que o tombo da produção deverá ser maior ainda, de 20,4%.

Oi pede à Justiça financiamento emergencial

A operadora Oi parece viver em permanente situação de emergência. No início de março, a empresa ingressou, em caráter de urgência, com um novo pedido de recuperação nos tribunais do Rio de Janeiro.



Agora, os advogados da companhia solicitaram a liberação de um financiamento “emergencial” de US$ 275 milhões (R$ 1,44 bilhão) também para a Justiça carioca. De acordo com o teor do pedido, a Oi precisa dos recursos para ter alguma liquidez e dar continuidade às suas operações de curto prazo.

Rogério Xavier, fundador da gestora SPX (foto: XP/Divulgação)

"Se as pessoas realmente estivessem preocupadas com o fiscal, elas estariam comprando dólar. Cadê o pessoal comprando dólar? O dólar está parado há 3 anos no mesmo patamar" Rogério Xavier, sócio-fundador da gestora de fundos SPX Capital



Apple e Twitter fecham o cerco ao home office

Cada vez mais as grandes empresas pressionam seus funcionários para que abandonem o home office. Depois de Elon Musk proibir o trabalho remoto no Twitter, agora é a vez de outra gigante de tecnologia impor novas regras aos colaboradores. Segundo informação da newsletter americana Platform, a Apple ameaça com demissão quem não comparecer ao menos três vezes por semana ao escritório. A checagem da frequência, diz o veículo, é feita por meio de registros nos crachás de acesso dos funcionários.



Os dados do relatório Balanço Vale+, que traz informações sobre a atuação econômica, social e ambiental da empresa, mostram que a mineradora injetou R$ 34,1 bilhões na economia de Minas Gerais em 2022, desembolso que contemplou investimentos e custeio. Segundo a Vale, as compras com fornecedores locais totalizaram R$ 25 bilhões.





A japonesa Yamaha, uma das maiores fabricantes de motocicletas do mundo, vai investir R$ 520 milhões no Brasil até 2025. A maior parte dos recursos – algo como 80% do total – será destinada para a ampliação da fábrica de Manaus. Nos primeiros meses de 2023, a empresa respondeu por 20% do mercado brasileiro, atrás apenas da Honda.





Os brasileiros nunca investiram tanto em fundos internacionais de investimentos. Um levantamento feito pelo sistema de análises financeiras Comdinheiro/Nelogica constatou que o volume de recursos enviados para o exterior por meio da modalidade aumentou 150% entre 2021 e 2022, passando de R$ 138,7 bilhões para R$ 347,2 bilhões.





A Latam inaugurou ontem a sua primeira rota internacional a partir de Brasília. São voos diretos e diários para Lima, capital do Peru, escolhida pela perspectiva de alta demanda. Atualmente, a companhia aérea opera 21 destinos para fora do Brasil, mas o número deverá crescer ao longo de 2023.





11,4%

Foi quanto caiu o crédito imobiliário com recursos da poupança em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo levantamento da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). A alta dos juros é a principal responsável pela queda.