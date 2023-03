Na B3, o Ibovespa fechou em queda ontem, abaixo dos 100 mil pontos, com juros altos e incertezas (foto: Nelson Almeida/AFP - 15/6/21 )







Como já de se esperar, a bolsa brasileira perdeu ontem os 100 mil pontos no embalo dos ruídos políticos, dos juros nas alturas e das indefinições sobre o novo marco fiscal. Agora será ladeira abaixo? Diante do cenário incerto, é impossível oferecer uma resposta definitiva. De todo modo, cálculos feitos por especialistas mostram que a bolsa está muito barata. Conforme apontou Raphael Figueredo, sócio da casa de análise Eleven Financial e uma das vozes mais relevantes entre a turma das finanças, o preço sobre lucro (P/L, no jargão econômico) do Ibovespa chegou ao menor nível desde a criação do Plano Real, e lá se vão quase 30 anos. Seria, portanto, de se imaginar que agora é um bom momento para investir. O problema é que muita gente séria acha que ainda não chegamos ao fundo do poço e a falta de clareza sobre os rumos econômicos do país não contribui em nada para trazer algum alívio para os investidores.









Minas recebe R$ 65 milhões por uso da

água para geração de energia elétrica





Minas Gerais foi o estado que recebeu o maior volume de recursos a título de compensação pela energia gerada em empreendimentos da Eletrobras Furnas em 2022. A empresa repassou R$ 65 milhões à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que distribuiu o montante entre a administração estadual e 53 municípios localizados na área de influência dos reservatórios. Os municípios de Sacramento (R$ 6,8 milhões), Frutal (R$ 5 milhões) e Tupaciguara (R$ 3,8 milhões) receberam mais recursos.







(foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP )



Por enquanto, carros elétricos ó trazem prejuízos Por enquanto, carros elétricos ó trazem prejuízos





Os carros elétricos são o futuro da indústria automotiva, certo? Cada vez mais, a resposta para essa pergunta não está tão clara. Por ora, eles só trazem prejuízos. A montadora americana Ford informou que sua divisão de veículos elétricos deverá registrar perdas de US$ 3 bilhões em 2023. Em 2022, os prejuízos totalizaram US$ 2,1 bilhões. Em 2021, US$ 900 milhões. Suas concorrentes também apontam nos balanços rombos gerados pelo segmento. Espera-se que o jogo comece a virar a partir de 2026.









Empresa carioca é premiada pela Warner Bros





A fabricante carioca de produtos para saúde AGPMED foi premiada pela Warner Bros em evento que reconhece empresas licenciadas que se destacaram em 2022. A empresa criou a primeira linha de dispositivos para lavagem nasal infantil com formato lúdico do mundo, trazendo os personagens do Batman, Superman e Mulher Maravilha em miniatura no próprio produto. O bom desempenho de vendas levou a empresa a investir R$ 4 milhões para ampliar a operação da fábrica, que passará a funcionar em três turnos.









Rapidinhas





A XP Inc. trouxe para Brasília o programa XP Future, que tem o objetivo de recrutar novos assessores de investimentos. Para participar, não é preciso ter experiência prévia em finanças, mas conhecimento na área comercial ou vocação para falar com clientes e abrir novos negócios. Serão vinte dias de treinamento presencial e as inscrições terminam hoje.





A China retomou ontem as compras de carne bovina do Brasil. Os negócios haviam sido interrompidos em 22 de fevereiro devido a um caso da doença da vaca louca registrado no Pará. Segundo dados apurados no início do ano, o país asiático responde por 60% das exportações brasileiras de carne bovina.





Em fevereiro, o tráfego nas principais plataformas de comércio eletrônico caiu de maneira vertiginosa no Brasil, conforme números levantados pela agência Conversion. O Mercado Livre, líder do setor, perdeu 10% de seus acessos em relação ao mês anterior. Shopee (queda de 11%), Amazon Brasil (14%) e Magazine Luiza (15%) tiveram resultados piores.





A NBA inaugurou no Rio de Janeiro a sua maior loja da América Latina. Com 1,7 mil metros quadrados, é também a terceira maior unidade da liga profissional do basquete americano no mundo. O Brasil se tornou importante mercado: a NBA possui 22 estabelecimentos em sete estados brasileiros.









R$ 120 bilhões

será o tamanho do rombo nas contas públicas em 2023, segundo cálculos da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet









(foto: Mauro Pimentel/AFP %u2013 2/3/23)





“Sempre que a gente puder vender mais barato para o consumidor brasileiro, a gente vai fazê-lo”





Jean Paul Prates, presidente da Petrobras